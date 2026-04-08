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हरियाणा के 15 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट, 9 डिग्री तक गिरा तापमान, '15 अप्रैल के बाद सताएगी गर्मी'

मौसम विभाग ने हरियाणा में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. 9 अप्रैल के बाद से मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

Rain in Haryana
Rain in Haryana (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 8, 2026 at 8:36 AM IST

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चंडीगढ़: मौसम विभाग ने एक बार फिर से हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी किया है. ताजा जारी रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के नूंह, पलवल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर में बारिश का अलर्ट है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इन जिलों में बिजली गिरने की भी संभावना है.

हरियाणा में बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग के मुताबिक 8 अप्रैल तक हरियाणा में बारिश की संभावना है. 9 अप्रैल के बाद से मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एमएल खीचड़ ने बताया कि पंद्रह अप्रैल के बाद हरियाणा में गर्मी की शुरुआत होगी. मंगलवार को हिसार में भी बारिश हुई. जिससे मौसम सुहावना हो गया, एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी तरफ गेहूं की खबर खराब होने से किसानों की चिंता बढ़ गई.

9 अप्रैल के बाद बढ़ेगी गर्मी: मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि "पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा एनसीआर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. 8 अप्रैल तक हरियाणा में हल्की बारिश और कुछ जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टी की संभावना है. इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी उम्मीद है. जबकि 09 अप्रैल को हरियाणा के उत्तरी जिलों पर हल्की बारिश बूंदाबांदी की गतिविधियों की संभावना बन रही है."

हरियाणा का तापमान: हरियाणा का अधिकतम तापमान 7 अप्रैल 2026 को पलवल में 29.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो सामान्य से 8.7 डिग्री कम रहा. मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक फिलहाल हरियाणा में बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है. कुछ स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से 10.0 डिग्री सेल्सियस से 12.0 डिग्री सेल्सियस तक नीचे बना हुआ है. दूसरी तरफ रात के तापमान में हल्की बढ़त और सामान्य तापमान के आसपास बनी हुई हैं.

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