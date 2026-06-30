ETV Bharat / state

हिमाचल के इन जिलों में बारिश, आंधी-तूफान का येलो अलर्ट, मानसून की एंट्री से पहले एडवाइजरी जारी

हिमाचल प्रदेश के 10 जिले में 2 और 3 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी.

HIMACHAL WEATHER FORECAST STORM
हिमाचल में येलो अलर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 8:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: अगले 4 से 5 दिनों के भीतर मानसून हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे सकता है. मौसम विभाग ने मानसून की एंट्री से पहले प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 2 और 3 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया. अगले 48 घंटे तक हिमाचल के विभिन्न जिलों में आंधी-तूफान की भी चेतावनी जारी की गई है. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है.

हिमाचल के इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, 2 जुलाई, 2026 से उत्तर-पश्चिम भारत पर एक नए वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर पड़ने की संभावना है. आज (मंगलवार, 30 जून) प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला सोलन और सिरमौर जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान, बिजली कड़ने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, कुल्लू जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं. वहीं, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले में एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारश/बर्फबारी होने की संभावना है.

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटे तक प्रदेश के 10 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में एक-दो स्थानों पर आंधी,-तूफान, बिजली चमकने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. वहीं, 2 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिले में एक-दो जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि कांगड़ा और मंडी जिले में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति में किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है.

मौसम विभाग ने 3 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा जिले में एक-दो जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेज अलर्ट जारी है. किन्नौर और लाहौल स्पीति में कोई चेतावनी नहीं है.

अगले 4-5 दिन में अधिकतम तापमान में गिरावट

सोमवार को हिमाचल प्रदेश का कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा ऊना में तापमान 38.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है. इसके बाद अगले 2-3 दिनों में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है. वहीं, अगले 4-5 दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 3-5 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है.

मौसम खराब होने पर क्या न करें?

  • पेड़ों के नीचे शरण न लें.
  • कांक्रीट के फर्श पर न लेटें और कांक्रीट की के सहारे के खड़े न हों.
  • बिजली/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्लग निकालकर रखें.
  • करंट पहुंचाने वाली सभी उपकरणों से दूर रहें और पानी वाली जगहों से बाहर निकाल कर रख दें.

ये भी पढ़ें: इंतजार खत्म! इस दिन हिमाचल में दस्तक देगा मानसून, 7 साल बाद जुलाई में होगी एंट्री

ये भी पढ़ें: इस साल सरवरी खड्ड नहीं मचाएगी कोहराम! ₹8 करोड़ से खड़ी की 'भरोसे' की दीवार

TAGGED:

HIMACHAL WEATHER UPDATE 30 JUNE
YELLOW ALERT IN HIMACHAL
THUNDERSTORM YELLOW ALERT HIMACHAL
THUNDERSTORM AND LIGHTNING ALERT
HIMACHAL WEATHER FORECAST STORM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.