यूपी के 20 जिलों में आंधी और बारिश ! कहीं-कहीं तड़केगी बिजली, कैसा रहेगा बाक़ी ज़िलों का मौसम ?
यूपी के पश्चिमी संभाग के सभी जिलों में आसमान साफ रहने से तापमान में बढ़ोतरी होगी. शुक्रवार को वाराणसी सबसे गर्म जिला रहा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 9:25 AM IST|
Updated : May 9, 2026 at 10:10 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शनिवार को प्रदेश के पूर्वी इलाकों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही तेज आंधी के साथ कहीं-कहीं बिजली गिरने की भी आशंका है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा, आसमान साफ होने के कारण तेज धूप खिलेगी. जिससे अधिकतम न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी. पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश आंधी तूफान के बाद ज्यादातर जिलों में अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहे हैं. जिसके कारण भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों को राहत मिली हुई है. शुक्रवार को यूपी के पश्चिम संभाग में हल्की बारिश हुई. सबसे अधिक बारिश आगरा जिले में 5 मिमी रिकॉर्ड की गई.
20 जिलों में बारिश का अलर्ट
यूपी के 20 जिलों में शनिवार को बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. ये जिले हैं ... बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, वाराणसी चंदौली, संत रविदास नगर, मिर्जापुर सोनभद्र और प्रयागराज.
लखनऊ में आज का तापमान
राजधानी लखनऊ में मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को आसमान साफ रहेगा. दिन में तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं शुक्रवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. सुबह-शाम के समय तेज रफ्तार हवा चली. जिससे चलते अधिकतम तापमान में तेजी से वृद्धि हुई. गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई. जहां गुरुवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया तो वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.
वाराणसी की सबसे गर्म
शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का वाराणसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो की सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले दो दिनों तक अधिकतम न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की जाएगी. 10 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसके कारण 11-12 मई को प्रदेश के कई इलाकों में फिर से तेज रफ्तार बारिश होने की संभावना है. जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में फिर से दो से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी.
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