ETV Bharat / state

थंब इंप्रेशन और आंखें नहीं हुई स्कैन, बीमार बुजुर्ग महिला को एंबुलेंस से आना पड़ा रजिस्ट्रार कार्यालय

इंदौर: यदि आप बहुत बुजुर्ग हैं और रजिस्ट्री करते समय आपका थंब इंप्रेशन और आंखों का कॉर्निया स्कैन नहीं हो रहा है तो आपको हर स्थिति में रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर आपकी पहचान प्रमाणित करनी होगी. भले ही आप अस्पताल में ही भर्ती क्यों न हों? इंदौर में ऐसे ही एक रोचक मामले में गुरुवार को एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला रजिस्ट्री कराने के लिए एंबुलेंस से रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचीं. इस घटनाक्रम को जिसने भी देखा वह आश्चर्य में पड़ गया.

संपदा 2.0 पोर्टल पर बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को घर बैठे रजिस्ट्री करने की दी गई है सुविधा

दरअसल मध्य प्रदेश में अब ई-रजिस्ट्री के लिए संपदा 2.0 पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके तहत बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को घर बैठे रजिस्ट्री करने की सुविधा दी गई है. इस प्रक्रिया में खरीदी और बिक्री करने वाले दोनों पक्षों को रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने के बाद अपनी पहचान के लिए थंब इंप्रेशन और आंखों का स्कैन जरूरी होता है. लेकिन अधिकांश मामलों में जब संबंधित ऐप अथवा पोर्टल में सर्वर या अन्य तकनीकी परेशानी आती है तो संबंधित लोगों को घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता.

चार बार कोशिश करने के बावजूद रमाबाई का रेटिना नहीं हो सका कैप्चर

ऐसे ही घटनाक्रम के तहत आज 80 वर्षीय रमाबाई जो गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं उन्हें अपने नाम की संपत्ति बिक्री के लिए आज मजबूरन एंबुलेंस से रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचना पड़ा. रमाबाई के परिजनों का कहना था कि संपदा 2.0 के तहत घर पर रजिस्ट्री का आवेदन किया था लेकिन चार बार के प्रयास के बावजूद रमाबाई का रेटिना कैप्चर नहीं हो सका और आधार की वेबसाइट के जरिए उनका थंब इंप्रेशन भी मैच नहीं हुआ.