ETV Bharat / state

थंब इंप्रेशन और आंखें नहीं हुई स्कैन, बीमार बुजुर्ग महिला को एंबुलेंस से आना पड़ा रजिस्ट्रार कार्यालय

इंदौर रजिस्ट्रार कार्यालय का मामला, ई-रजिस्ट्री के लिए संपदा 2.0 पोर्टल पर बुजुर्गों, जरूरतमंद लोगों को घर बैठे रजिस्ट्री करने की दी गई है सुविधा.

aged woman land registry ambulance
एंबुलेंस से रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंची बुजुर्ग महिला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 6:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: यदि आप बहुत बुजुर्ग हैं और रजिस्ट्री करते समय आपका थंब इंप्रेशन और आंखों का कॉर्निया स्कैन नहीं हो रहा है तो आपको हर स्थिति में रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर आपकी पहचान प्रमाणित करनी होगी. भले ही आप अस्पताल में ही भर्ती क्यों न हों? इंदौर में ऐसे ही एक रोचक मामले में गुरुवार को एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला रजिस्ट्री कराने के लिए एंबुलेंस से रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचीं. इस घटनाक्रम को जिसने भी देखा वह आश्चर्य में पड़ गया.

संपदा 2.0 पोर्टल पर बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को घर बैठे रजिस्ट्री करने की दी गई है सुविधा

दरअसल मध्य प्रदेश में अब ई-रजिस्ट्री के लिए संपदा 2.0 पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके तहत बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को घर बैठे रजिस्ट्री करने की सुविधा दी गई है. इस प्रक्रिया में खरीदी और बिक्री करने वाले दोनों पक्षों को रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने के बाद अपनी पहचान के लिए थंब इंप्रेशन और आंखों का स्कैन जरूरी होता है. लेकिन अधिकांश मामलों में जब संबंधित ऐप अथवा पोर्टल में सर्वर या अन्य तकनीकी परेशानी आती है तो संबंधित लोगों को घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता.

चार बार कोशिश करने के बावजूद रमाबाई का रेटिना नहीं हो सका कैप्चर

ऐसे ही घटनाक्रम के तहत आज 80 वर्षीय रमाबाई जो गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं उन्हें अपने नाम की संपत्ति बिक्री के लिए आज मजबूरन एंबुलेंस से रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचना पड़ा. रमाबाई के परिजनों का कहना था कि संपदा 2.0 के तहत घर पर रजिस्ट्री का आवेदन किया था लेकिन चार बार के प्रयास के बावजूद रमाबाई का रेटिना कैप्चर नहीं हो सका और आधार की वेबसाइट के जरिए उनका थंब इंप्रेशन भी मैच नहीं हुआ.

ऐसी स्थिति में उन्हें एंबुलेंस से रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय लाना पड़ा. परिजनों के मुताबिक इंदौर के पलाश परिसर में एक फ्लैट के सौदे की रजिस्ट्री रमाबाई को करनी थी जिसके लिए उन्हें आज एंबुलेंस से लाना पड़ा.

मध्य प्रदेश में यह है ई रजिस्ट्री की प्रक्रिया

मध्य प्रदेश में अब ई रजिस्ट्री ही हो रही हैं, जिसमें ई-स्टैंप के अलावा खरीदी बिक्री करने वालों को अपनी पहचान के लिए थंब इंप्रेशन को स्कैन करना होता है. इसके अलावा रजिस्ट्री के दौरान दोनों पक्षों का रेटिना कैप्चर और थंब कैप्चर करने के बाद क्रॉस चेक करने की व्यवस्था है. कई मामलों में बुजुर्गों का थंब इंप्रेशन कैप्चर नहीं हो पाता, जिसके कारण पोर्टल के जरिए रजिस्ट्री कर पाना मुश्किल होता है.

ऐसी स्थिति रमाबाई के साथ बनी हालांकि इस मामले जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने परिजनों के सुविधा के लिए बुजुर्ग महिला के कार्यालय पहुंचते ही सबसे पहले रजिस्ट्री करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद बयान के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री हो सकी.

TAGGED:

INDORE COLLECTOR SHIVAM VERMA
SAMPADA 2 PORTAL FOR E REGISTRY MP
INDORE NEWS
AGED WOMAN LAND REGISTRY AMBULANCE
THUMB IMPRESSION FAIL LAND REGISTRY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रतलाम में शिक्षा विभाग ने स्कूल के समय में किया परिवर्तन, प्राइवेट स्कूलों ने नहीं किया आदेश का पालन

मध्य प्रदेश में सब्जियों के दाम बेकाबू, शहडोल में भिंडी छू रहा सेंचुरी, महंगाई का तड़का

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों को मिल रहे 18 हजार रुपए, मोहन यादव ने कही बड़ी बात

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों को चढ़ाई एक्सपायरी डेट की सलाइन, वीडियो वायरल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.