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वाराणसी में युवक की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी मौके से फरार

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आरोपियों की तलाश में जुटी .

युवक की पीट-पीटकर हत्या
युवक की पीट-पीटकर हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 3:30 PM IST

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वाराणसी: रोहनिया थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव में शनिवार की देर रात एक युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इसके बाद आरोपियों मौके से फरार हो गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है. मृतक की पहचान सानू अली के रूप में हुई है.

मृतक के परिजनों के अनुसार, शनिवार की देर रात कई हमलावर घर में घुसकर सानू अली को बाहर ले गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह बेहोश हो गया. इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. परिजन घायल सानू को अस्पताल ले गए. जहां गंभीर हालत होने पर सानू को हेरिटेज रेफर किया. जहां इलाज के दौरान रविवार की सुबह उसकी मौत हो गई.

परिजनों का आरोप है कि सानू अली ने कुछ दिन पहले गोतस्करों के बारे में पुलिस को जानकारी दी थी, जिसके कारण आरोपियों ने पहले सानू अली को धमकी दी, फिर इस वारदात को अंजाम दिया.

मृतक के ताऊ अख्तर अली ने गांव के बबलू और उसके साथियों पर सानू की हत्या का शक जताया है. घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है. उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि रात में सूचना देने के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं की गई

रोहनिया थाना प्रभारी राजू सिंह ने बताया कि मामला मोबाइल चोरी के विवाद से जुड़ा है, जिसमें मारपीट हुई थी. इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

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