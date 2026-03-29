ETV Bharat / state

दबंगों ने घर में घुसकर युवक पर किया जानलेवा हमला, चार नामजद

बरेली: मीरगंज क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक घर में घुसकर एक युवक पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे युवक घायल हो गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पातल में भर्ती कराया. साथ ही मामले में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



जानकारी के अनुसार, रविवार को मीरगंज क्षेत्र में नितिन चौहान के घर पर दबंग लोग अचानक घुस गए. इसके बाद दबंगों ने हमला नितिन चौहान शुरू कर दिया. हमलावरों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से वार कर नितिन को लहूलुहान कर दिया.

चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े, लेकिन तब-तक आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए. इसके बाद परिजनों ने गंभीर रूप से घायल नितिन को पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने ग्राम कटका रमन थाना भमोरा निवासी राज सिंह राठौर, विमलेश सिंह, गौरव सिंह और सौरभ सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.



वहीं, नितिन चौहान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिला पंचायत सदस्य निरंजन यदुवंशी से अपनी जान को खतरा बताया. उन्होंने लिखा कि यदि उनके साथ कोई अनहोनी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी निरंजन यदुवंशी की होगी.