दबंगों ने घर में घुसकर युवक पर किया जानलेवा हमला, चार नामजद
पुलिस ने मामले में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 6:18 PM IST
बरेली: मीरगंज क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक घर में घुसकर एक युवक पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे युवक घायल हो गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पातल में भर्ती कराया. साथ ही मामले में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, रविवार को मीरगंज क्षेत्र में नितिन चौहान के घर पर दबंग लोग अचानक घुस गए. इसके बाद दबंगों ने हमला नितिन चौहान शुरू कर दिया. हमलावरों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से वार कर नितिन को लहूलुहान कर दिया.
चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े, लेकिन तब-तक आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए. इसके बाद परिजनों ने गंभीर रूप से घायल नितिन को पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने ग्राम कटका रमन थाना भमोरा निवासी राज सिंह राठौर, विमलेश सिंह, गौरव सिंह और सौरभ सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
वहीं, नितिन चौहान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिला पंचायत सदस्य निरंजन यदुवंशी से अपनी जान को खतरा बताया. उन्होंने लिखा कि यदि उनके साथ कोई अनहोनी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी निरंजन यदुवंशी की होगी.
संजय तोमर इंस्पेक्टर मीरगंज का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है.
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