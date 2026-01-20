ETV Bharat / state

करनाल के कार शोरूम में बदमाशों ने की कर्मचारियों की पिटाई, इंश्योरेंस के विवाद में मारपीट, CCTV में कैद वारदात

करनाल मे एक कार शोरूम में घुसकर बदमाशों ने कर्मचारियों की पिटाई कर दी. सारी वारदात CCTV में कैद हो गई.

CAR SHOWROOM EMPLOYEES BEATEN UP
कार शोरूम में कर्मचारियों की पिटाई (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 20, 2026 at 4:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करनालः हरियाणा के करनाल में एक कार शोरूम में बदमाशों के द्वारा कर्मचारियों की पिटाई करने का मामला सामने आया है. करीब एक दर्जन बदमाश कार शोरूम में घुस गए और कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं. इस दौरान कर्मचारी हाथ जोड़कर बदमाशों से नहीं पीटने की गुहार लगाते रहते हैं. इसके बाद भी बदमाश कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाते रहते हैं. पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. बदमाशों ने इस दौरान वहां पर महिला स्टाफ के साथ भी बदतमीजी की. घटना से कार शोरूम में अफरा-तफरी के हालात बने रहे.

इंश्योरेंस से जुड़ा है विवादः कार शोरूम के कर्मचारी पंकज ने बताया कि "एक साल पहले युवक ने कार खरीदी थी जिसके इंश्योरेंस को लेकर विवाद चल रहा था. रविवार की छुट्टी थी. इसलिए गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हो पाया. पहले उनकी फोन पर भी काफी बहस हुई थी. उसके बाद करीब 10 से 12 लोग शोरूम में आते हैं और मारपीट करते हैं."

10 से 12 बदमाशों ने की पिटाईः हालांकि कुछ कर्मचारियों के द्वारा बीच-बचाव भी किया गया लेकिन उसके बावजूद भी वो उनकी पिटाई करते रहे. पिटाई करने के बाद कर्मचारियों को धमकी देकर मौके से बदमाश फरार हो गए. इसके बाद शोरूम प्रबंधन के द्वारा पुलिस को इसकी शिकायत दी गई. सबूत के तौर पर शो-रूम में लगे सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे हए हैं. फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 10 से 12 लोग कार शोरूम कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं.

कुरुक्षेत्र का निवासी है हमलावरः जांच अधिकारी रामकुमार ने बताया कि "पुलिस को शोरूम में कर्मचारियों की पिटाई करने की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच की. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी निकली है जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. जिन लोगों के द्वारा पिटाई की गई है, वो कुरुक्षेत्र के निवासी हैं. फिलहाल मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है."

ये भी पढ़ें-गुरुग्राम में डिलीवरी बॉय पर जानलेवा हमला, कार सवार युवकों ने लाठी डंडों और तेजधार हथियार से पीटा

TAGGED:

शोरूम कर्मचारियों की पिटाई
KARNAL CAR SHOWROOM BEATEN CASE
CAR SHOWROOM IN KARNAL
करनाल के कार शोरूम में मारपीट
KARNAL CAR SHOWROOM BEATEN CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.