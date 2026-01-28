ETV Bharat / state

वांटेड ठग प्रोफेसर गिरफ्तार; PGI लखनऊ में नौकरी दिलाने पर कई लोगों से ठगे लाखों रुपये

पैसे लेने के बाद पीड़ितों को थमाया था फर्जी नियुक्ति पत्र, करीब 2 साल पहले उन्नाव के पीड़ित ने दर्ज कराया था मुकदमा

उन्नाव पुलिस ने ठग को किया गिरफ्तार. (Unnao Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 8:19 PM IST

उन्नाव: धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए भोले-भाले लोगों से ठगने वाले एक शातिर आरोपी को आसीवन पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जारुल्लानगर निवासी मनोज कुमार ने 3 सितंबर 2024 को पीजीआई लखनऊ में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने का केस दर्ज कराया था.

आसीवन पुलिस के मुताबिक, लखनऊ में रहने वाला मनोज कुमार टी.एस. मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था. इसके बावजूद उसने खुद को पीजीआई लखनऊ में माइक्रो बायोलॉजी का प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर के अधीन प्रशासनिक टीम में चिकित्सक के रूप में तैनात बताया और इसी प्रभाव का इस्तेमाल कर लोगों को अपने जाल में फंसाया.

मनोज कुमार से पीजीआई लखनऊ में नौकरी लगवाने के नाम पर शातिर प्रोफेसर ने 6 लाख रुपये लिए. इसके अलावा पीड़ित रुपनरायण से 13 लाख, करुणा शंकर से 4.50 लाख, सुनील कुमार से 4 लाख, दिलीप वर्मा से 4 लाख तथा कमलेश से 3.70 लाख रुपये वसूले गए. इस प्रकार आरोपी ने 35 लाख 20 हजार रुपये की ठगी की. पैसे लेने के बाद आरोपी मनोज ने फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर पीड़ितों को सौंप दिए. जिससे उन्हें काफी समय तक नौकरी मिलने का भ्रम बना रहा. जब पीड़ितों को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने पुलिस की शरण ली. इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज आरोपी की तलाश कर रही थी.

इसी बीच 27 जनवरी को थाना आसीवन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वांछित मनोज को ग्राम बजेहरा थाना क्षेत्र सोहरामऊ में स्थित प्रसाद मेडिकल कॉलेज से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया.


सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया कि मामले में अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है. यदि और पीड़ित सामने आते हैं तो उनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे. उन्होंने जनता से अपील की है कि नौकरी दिलाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति को मोटी रकम न दें. किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें.

