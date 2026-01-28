ETV Bharat / state

वांटेड ठग प्रोफेसर गिरफ्तार; PGI लखनऊ में नौकरी दिलाने पर कई लोगों से ठगे लाखों रुपये

उन्नाव: धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए भोले-भाले लोगों से ठगने वाले एक शातिर आरोपी को आसीवन पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जारुल्लानगर निवासी मनोज कुमार ने 3 सितंबर 2024 को पीजीआई लखनऊ में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने का केस दर्ज कराया था.

आसीवन पुलिस के मुताबिक, लखनऊ में रहने वाला मनोज कुमार टी.एस. मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था. इसके बावजूद उसने खुद को पीजीआई लखनऊ में माइक्रो बायोलॉजी का प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर के अधीन प्रशासनिक टीम में चिकित्सक के रूप में तैनात बताया और इसी प्रभाव का इस्तेमाल कर लोगों को अपने जाल में फंसाया.

मनोज कुमार से पीजीआई लखनऊ में नौकरी लगवाने के नाम पर शातिर प्रोफेसर ने 6 लाख रुपये लिए. इसके अलावा पीड़ित रुपनरायण से 13 लाख, करुणा शंकर से 4.50 लाख, सुनील कुमार से 4 लाख, दिलीप वर्मा से 4 लाख तथा कमलेश से 3.70 लाख रुपये वसूले गए. इस प्रकार आरोपी ने 35 लाख 20 हजार रुपये की ठगी की. पैसे लेने के बाद आरोपी मनोज ने फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर पीड़ितों को सौंप दिए. जिससे उन्हें काफी समय तक नौकरी मिलने का भ्रम बना रहा. जब पीड़ितों को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने पुलिस की शरण ली. इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज आरोपी की तलाश कर रही थी.