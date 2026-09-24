साधु के भेष में आए ठग ने ज्वेलर्स से 10 ग्राम सोना और 17 हजार रुपये लूट लिए
दुकानदार को नशीले पदार्थ का एहसास हुआ और वह कुछ समय के लिए असहज स्थिति में चला गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 6:10 PM IST
झांसी: मऊरानीपुर में एक सर्राफा व्यापारी के साथ दिनदहाड़े ठगी का मामला सामने आया है. साधु के भेष में आए एक ठग ने दुकानदार को नशीला पदार्थ सुंघाकर करीब 10 ग्राम सोना और 17 हजार रुपये नकद लूट कर फरार हो गया. यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
वहीं, प्रयागराज जीआरपी द्वारा ट्रेनों और रेलवे स्टेशन में यात्रियों को निशाना बनाने वाले गिरोहों के खिलाफ गुरुवार को सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था, इसी दौरान फाफामऊ जीआरपी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक उदयभान सिंह की सतर्कता से पुलिस ने 28 मुकदमों में वांछित शातिर चेन स्नैचर को धर दबोचा. पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से करीब डेढ़ लाख रुपये की सोने की चेन बरामद की गई है.
क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर रत्नेश्वर सिंह के अनुसार, शुरुआती जांच में सम्मोहन विद्या के इस्तेमाल की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान करने के साथ यह भी पता लगा रही है कि वह अकेला था या उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था.
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है और पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस तरीके से अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है या नहीं.
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