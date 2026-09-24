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साधु के भेष में आए ठग ने ज्वेलर्स से 10 ग्राम सोना और 17 हजार रुपये लूट लिए

दुकानदार को नशीले पदार्थ का एहसास हुआ और वह कुछ समय के लिए असहज स्थिति में चला गया.

साधु के भेष में आए ठग ने ज्वेलर्स से लूट लिए 10 ग्राम सोने
साधु के भेष में आए ठग ने ज्वेलर्स से लूट लिए 10 ग्राम सोने (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 6:10 PM IST

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झांसी: मऊरानीपुर में एक सर्राफा व्यापारी के साथ दिनदहाड़े ठगी का मामला सामने आया है. साधु के भेष में आए एक ठग ने दुकानदार को नशीला पदार्थ सुंघाकर करीब 10 ग्राम सोना और 17 हजार रुपये नकद लूट कर फरार हो गया. यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

वहीं, प्रयागराज जीआरपी द्वारा ट्रेनों और रेलवे स्टेशन में यात्रियों को निशाना बनाने वाले गिरोहों के खिलाफ गुरुवार को सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था, इसी दौरान फाफामऊ जीआरपी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक उदयभान सिंह की सतर्कता से पुलिस ने 28 मुकदमों में वांछित शातिर चेन स्नैचर को धर दबोचा. पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से करीब डेढ़ लाख रुपये की सोने की चेन बरामद की गई है.

झांसी में ज्वेलर्स की दुकान पर लूट (VIDEO Credit; ETV Bharat)
मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित एमजी ज्वेलर्स का बताया जा रहा है. दुकान संचालक संतोष रैकवार के मुताबिक, बुधवार दोपहर करीब 12 बजे साधु के भेष में एक व्यक्ति दुकान पर पहुंचा. उसने पायल दिखाने की बात कही और बातचीत के दौरान तंत्र-मंत्र से जुड़ी बातें करने लगा. दुकानदार का आरोप है कि इसी दौरान उसे किसी नशीले पदार्थ का एहसास हुआ और वह कुछ समय के लिए असहज स्थिति में चले गए.उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, दुकानदार ने साधु को सोना और नकदी दिखाई थी. आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने करीब 10 ग्राम सोना और 17 हजार रुपये निकाल लिए. साधु के दुकान से निकलने के करीब 10 मिनट बाद दुकानदार को जब पूरे घटनाक्रम का एहसास हुआ तो दुकान से सोना और नकदी गायब मिली. इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी.घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साधु के भेष में आया व्यक्ति दुकान के अंदर दुकानदार से बातचीत करता दिखाई दे रहा है. फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान और तलाश में जुटी है. दुकानदार ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने और चोरी की सामान बरामद कराने की मांग की है.

क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर रत्नेश्वर सिंह के अनुसार, शुरुआती जांच में सम्मोहन विद्या के इस्तेमाल की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान करने के साथ यह भी पता लगा रही है कि वह अकेला था या उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है और पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस तरीके से अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है या नहीं.

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