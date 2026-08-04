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सड़क पर कचरा फेंकने वालों की खैर नहीं, निगम ने 11 हजार का जुर्माना ठोका

स्वच्छ जयपुर अभियान में नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने पर मौके पर ही वसूला जुर्माना.

अब सड़क पर कचरा डाला तो जेब होगी खाली
अब सड़क पर कचरा डाला तो जेब होगी खाली (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 12:24 PM IST

3 Min Read
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जयपुर : अगर आप सार्वजनिक सड़क या खाली जगह पर कचरा फेंकने की सोच रहे हैं, तो अब सावधान हो जाइए. नगर निगम ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि शहर को गंदा करने की कीमत अब सीधे आपकी जेब से वसूली जाएगी. 200 फीट बाईपास स्थित नंद विहार कॉलोनी गेट नंबर-1 के पास सड़क पर कचरा डालने के मामले में नगर निगम ने जांच कर जिम्मेदार कंपनी पर 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और मौके पर ही राशि वसूल कर ली.

वैशाली नगर जोन उपायुक्त पवन कुमार शर्मा ने बताया कि नगर निगम ने स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कंपनी पर 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, जिसकी मौके पर ही वसूली कर ली गई. उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने नागरिकों और व्यावसायिक संस्थानों से भी अपील की कि वे निर्धारित स्थानों पर ही कचरा डालें और स्वच्छ जयपुर अभियान में सहयोग करें.

जुर्माने की रसीद
जुर्माने की रसीद (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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नगर निगम को सूचना मिली थी कि वार्ड संख्या-30 में सड़क पर बड़ी मात्रा में कचरा डाला गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए वैशाली नगर जोन के उपायुक्त पवन कुमार शर्मा ने तत्काल जांच के निर्देश दिए. मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक समीर सक्सेना के नेतृत्व में वार्ड 29 और 30 के स्वास्थ्य निरीक्षकों अशोक कुमार और विजय कसौटिया ने संयुक्त जांच शुरू की. जांच के दौरान सामने आया कि सड़क पर कचरा वेल ट्रेड कंपनी की ओर से डाला गया था. टीम कंपनी के कार्यालय, प्लॉट नंबर-199, गली नंबर-4, तीजा नगर, पांच्यावाला पहुंची और कंपनी प्रतिनिधियों से पूछताछ की. निगम अधिकारियों ने उन्हें भविष्य में सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं डालने, स्वच्छता नियमों का पालन करने और दोबारा ऐसी लापरवाही नहीं करने की सख्त चेतावनी दी.

सड़क पर कचरा डालने पर 11000 का जुर्माना
सड़क पर कचरा डालने पर 11000 का जुर्माना (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

रोड पर कचरा डालने वालों पर कार्रवाई के प्रावधान :-

  • इंडस्ट्रियल यूनिट्स की ओर से सड़क पर कचरा डालने पर 5 हजार रुपए।
  • प्राइवेट अस्पताल, क्लिनीक, नर्सिंग होम आदि के गंदगी फैलाने पर 3 हजार रुपए।
  • दुकानों से रोड पर कचरा डालने पर 1 हजार रुपए।
  • रेस्टोरेंट या होटल संचालकों की ओर से सड़क पर कचरा डालने पर 2 हजार रुपए।
  • रेजिडेंशियल फ्लैट और हाउसेस से रोड या गली में कचरा डालने पर 100 रुपए।
  • चाट-पकौड़ी, चाय, ज्यूस, सब्जी आदि के ठेले की वजह से कचरा फैलता है तो 100 रुपए।
  • सार्वजनिक स्थल पर थूकने, खुले में पेशाब करने पर 200 रुपए।
  • सामान्य कचरा जलाते पाए जाने पर 500 रुपए।

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