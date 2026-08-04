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सड़क पर कचरा फेंकने वालों की खैर नहीं, निगम ने 11 हजार का जुर्माना ठोका

अब सड़क पर कचरा डाला तो जेब होगी खाली ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : अगर आप सार्वजनिक सड़क या खाली जगह पर कचरा फेंकने की सोच रहे हैं, तो अब सावधान हो जाइए. नगर निगम ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि शहर को गंदा करने की कीमत अब सीधे आपकी जेब से वसूली जाएगी. 200 फीट बाईपास स्थित नंद विहार कॉलोनी गेट नंबर-1 के पास सड़क पर कचरा डालने के मामले में नगर निगम ने जांच कर जिम्मेदार कंपनी पर 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और मौके पर ही राशि वसूल कर ली. वैशाली नगर जोन उपायुक्त पवन कुमार शर्मा ने बताया कि नगर निगम ने स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कंपनी पर 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, जिसकी मौके पर ही वसूली कर ली गई. उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने नागरिकों और व्यावसायिक संस्थानों से भी अपील की कि वे निर्धारित स्थानों पर ही कचरा डालें और स्वच्छ जयपुर अभियान में सहयोग करें. जुर्माने की रसीद (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)