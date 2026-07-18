सुब्रतो कप: दूसरे दिन हुए रोमांचक मुकाबले, विभिन्न वर्गों में टीमों ने अगले चरण में बनाई जगह
रांची में खेले जा रहे सुब्रतो कप का दूसरा दिन रोमांच से भरा रहा. विभिन्न वर्गों में टीमों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया.
Published : July 18, 2026 at 8:03 PM IST
रांचीः झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वावधान में खेलगांव, बीआईटी मेसरा और जैप-1 मैदान में आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का दूसरा दिन शानदार रहा.
शनिवार को विभिन्न प्रमंडलों के बीच रोमांचक मुकाबले खेले गए. जिसमें अंडर-15 बालक, अंडर-17 बालक और अंडर-17 बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले चरण में जगह बनाई.
अंडर-15 बालक वर्ग में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल (हजारीबाग) ने पलामू प्रमंडल को 8-0 से हराकर एकतरफा जीत दर्ज की. दूसरे मुकाबले में कोल्हान प्रमंडल ने दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को 2-0 से पराजित किया. वहीं तीसरे मैच में संथाल परगना प्रमंडल ने दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को 2-0 से हराकर अगले चरण में प्रवेश किया.
अंडर-17 बालिका वर्ग में भी खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला. पहले मुकाबले में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल ने पलामू प्रमंडल को 14-0 के बड़े अंतर से शिकस्त दी. दूसरे मैच में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल ने कोल्हान प्रमंडल को 9-0 से हराया. दिन के तीसरे मुकाबले में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल ने संथाल परगना प्रमंडल को 1-0 से मात देकर अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली.
अंडर-17 बालक वर्ग में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल ने कोल्हान प्रमंडल को 3-1 से हराकर शानदार शुरुआत की. दूसरे मुकाबले में पलामू प्रमंडल ने उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल को 2-1 से पराजित किया. दिन के अंतिम मुकाबले में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल ने संथाल परगना प्रमंडल को 4-0 से हराकर अगले चरण में प्रवेश कर लिया.
तीनों मैदानों पर खेले गए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अनुशासन, टीम भावना और बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन किया. इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न प्रमंडलों से आए खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. हर मैच में जीत दर्ज करने के लिए खिलाड़ियों ने पूरा दमखम लगाया, जिससे दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिले.
आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता का उद्देश्य स्कूली स्तर पर फुटबॉल प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है. आगामी मुकाबलों को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है. प्रतियोगिता के अगले दौर में पहुंच चुकी टीमें अब खिताब की दौड़ में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं.
राज्य परियोजना के अधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि सुब्रतो कप जैसी प्रतियोगिताएं स्कूली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतरीन मंच प्रदान करती हैं. राज्य सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिले. प्रतियोगिता के माध्यम से अनुशासन, टीम भावना और खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, जो भविष्य के खिलाड़ियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
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