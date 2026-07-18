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सुब्रतो कप: दूसरे दिन हुए रोमांचक मुकाबले, विभिन्न वर्गों में टीमों ने अगले चरण में बनाई जगह

रांचीः झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वावधान में खेलगांव, बीआईटी मेसरा और जैप-1 मैदान में आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का दूसरा दिन शानदार रहा.

शनिवार को विभिन्न प्रमंडलों के बीच रोमांचक मुकाबले खेले गए. जिसमें अंडर-15 बालक, अंडर-17 बालक और अंडर-17 बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले चरण में जगह बनाई.

अंडर-15 बालक वर्ग में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल (हजारीबाग) ने पलामू प्रमंडल को 8-0 से हराकर एकतरफा जीत दर्ज की. दूसरे मुकाबले में कोल्हान प्रमंडल ने दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को 2-0 से पराजित किया. वहीं तीसरे मैच में संथाल परगना प्रमंडल ने दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को 2-0 से हराकर अगले चरण में प्रवेश किया.

रांची में फुटबॉल का मैच (ETV Bharat)

अंडर-17 बालिका वर्ग में भी खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला. पहले मुकाबले में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल ने पलामू प्रमंडल को 14-0 के बड़े अंतर से शिकस्त दी. दूसरे मैच में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल ने कोल्हान प्रमंडल को 9-0 से हराया. दिन के तीसरे मुकाबले में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल ने संथाल परगना प्रमंडल को 1-0 से मात देकर अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली.

अंडर-17 बालक वर्ग में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल ने कोल्हान प्रमंडल को 3-1 से हराकर शानदार शुरुआत की. दूसरे मुकाबले में पलामू प्रमंडल ने उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल को 2-1 से पराजित किया. दिन के अंतिम मुकाबले में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल ने संथाल परगना प्रमंडल को 4-0 से हराकर अगले चरण में प्रवेश कर लिया.