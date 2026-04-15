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REELS के दौर में भी रंगमंच का रोमांच कायम, रील्स की वजह से रोजगार की बढ़ी कलाकारों में चिंता

चौथी कक्षा की छात्रा वंशिका सोनवानी ने बताया कि आज उनका पहला दिन था और यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा. हालांकि उनकी हॉबी ड्राइंग है, लेकिन रंगमंच के माहौल और सीखने की प्रक्रिया ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया है.

गुंजन साहू ने बताया कि कार्यशाला में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला. स्टेज पर कैसे चलना है, मंच के 9 खंड क्या होते हैं, किस प्रकार मूवमेंट करना है, संवाद और नाट्यशास्त्र की मूल बातें क्या हैं, यह सब यहां सिखाया जा रहा है. गुंजन साहू ने कहा कि घर में पहले से सिंगिंग और डांस का माहौल था, इसलिए मन में विचार आया कि एक्टिंग भी सीखनी चाहिए और इसी सोच के साथ वो कार्यशाला से जुड़ीं.

संस्कार भारती रायपुर द्वारा कंकालीपारा स्थित आनंद समाज वाचनालय में आयोजित युवा रंग साधक नाट्य कार्यशाला इस बदलाव की बड़ी मिसाल बनकर सामने आया. यहां बच्चों से लेकर युवाओं तक में थिएटर को लेकर उत्साह, जिज्ञासा और भविष्य की संभावनाओं को लेकर उम्मीदें साफ दिखाई दे रही हैं.

रायपुर: रंगमंच को लेकर एक बार फिर सकारात्मक माहौल बनता नजर आ रहा है. डिजिटल रील्स और शॉर्ट वीडियो के तेज दौर में जहां युवा जल्दी पहचान और वायरल होने की चाहत में सोशल मीडिया की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर थिएटर आज भी नई पीढ़ी को अनुशासन, अभिव्यक्ति, संवाद, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निर्माण का सबसे मजबूत मंच दे रहा है.





बहन के साथ आते-आते रंगमंच से जुड़ाव हो गया: वेदिका साहू

दूसरी कक्षा की छात्रा वेदिका साहू ने कहा कि वह अपनी बहन के साथ कार्यशाला में आती थी. लगातार यहां का माहौल देखने के बाद उन्हें लगा कि इस कला को सीखना चाहिए. अब दो दिनों से वह नियमित रूप से आ रही हैं और डांस मूवमेंट तथा कम्युनिकेशन की बुनियादी बातें सीख रही हैं.





3 घंटे कब बीतते हैं, पता ही नहीं चलता: शिवान सोनी

शिवान सोनी ने बताया कि यहां रोज नए-नए अनुभवी लोग आते हैं और अलग-अलग चीजें सिखाते हैं. कोई बेसिक से शुरुआत कर थिएटर की संरचना समझाता है तो कोई जीवन में सफलता के लिए जरूरी आत्मविश्वास और प्रस्तुति कौशल पर बात करता है. उनका कहना है कि यहां 3 घंटे कब बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता. स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेने का उनका अनुभव यहां और निखर रहा है.





एक टेक का रोमांच ही रंगमंच की असली खूबसूरती: हारितिम अग्रवाल

हारितिम अग्रवाल ने कहा कि उनका मन एक्टिंग की ओर हमेशा से रहा है. आगे क्या स्थिति बनेगी, यह समय पर निर्भर करेगा, लेकिन उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि पढ़ाई के साथ एक्टिंग को ही आगे बढ़ाएं. उन्होंने कहा कि फिल्मों की एक्टिंग पसंद है, लेकिन रंगमंच की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां सिर्फ एक टेक मिलता है. यही लाइव चुनौती कलाकार की कला को अलग स्तर पर निखारती है. उन्होंने बताया कि उनकी मां भी एक्टिंग करती थीं और उन्हीं के जरिए उनका थिएटर में प्रवेश हुआ.





दीदी के साथ आईं, अब खुद सीखने की चाह: आराध्या सोनी

आराध्या सोनी ने कहा कि दीदी के साथ आते-आते उनका मन भी थिएटर सीखने का हुआ. यहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है. बड़े-बड़े लोग आते हैं और हर कोई अलग-अलग तकनीक और प्रस्तुति के तरीके सिखाता है.





स्किल डेवलपमेंट का मजबूत माध्यम: स्वर तमस्कर

कक्षा 9वीं की छात्रा स्वर तमस्कर ने बताया कि उन्होंने पिछले साल मुंशी प्रेमचंद का एक नाट्य अंश प्रस्तुत किया था. उसी के बाद से उनका इंटरेस्ट लगातार बढ़ा और अब वे इस कार्यशाला के जरिए अभिनय के गुण सीख रही हैं. उनका मानना है कि आज लोग केवल पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन थिएटर अपनी स्किल डेवलप करने और भविष्य में किसी भी क्षेत्र में बेहतर स्कोप बनाने का माध्यम बन सकता है.





रील्स आसान, थिएटर असली परीक्षा: ध्रुपद, बिलासपुर

बिलासपुर के ध्रुपद ने कहा कि आजकल लोग रील बनाकर वायरल हो जाते हैं और खुद को बड़ा कलाकार समझने लगते हैं. रील में कई रीटेक, एडिटिंग और प्री-शूट की सुविधा होती है, लेकिन थिएटर लाइव परफॉर्मेंस है. एक बार मंच पर आने के बाद दर्शकों से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता. गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है. उन्होंने कहा कि यदि अवसर मिला तो वे आगे पूरी तरह थिएटर को ही समय देना चाहेंगे.





एक जीवन में कई किरदार जीने का सपना: आर्य साहू, बेमेतरा

बेमेतरा से पहुंचे आर्य साहू ने बताया कि बचपन से उनका सपना था कि वे अपनी फैमिली से कुछ अलग करें, ऐसा कि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद रखे. अलग-अलग किरदार, जैसे मिलिट्री, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर के रोल में जीने की चाह ने उन्हें एक्टिंग की ओर खींचा. उनके अनुसार राजनीति के बाद एक्टिंग ऐसा क्षेत्र है जहां काफी पैसा और पहचान है. उन्होंने थिएटर को कलाकार की जिंदगी और फिल्म को व्यवसाय बताया और कहा कि वे दोनों अनुभव जीना चाहते हैं.





रोजगार की कमी युवाओं को दूर कर रही: नितेश भारद्वाज

थिएटर से जुड़े नितेश भारद्वाज ने कहा कि कई बार फिल्मों और छोटे प्रोजेक्ट्स में एक्टर्स को उतना महत्व या मेहनताना नहीं मिलता, जितना तकनीकी टीम को दिया जाता है. यही वजह है कि कई युवा थिएटर से दूरी बना लेते हैं. योजनाओं का लाभ भी अक्सर तब मिलता है जब कलाकार बड़ा मुकाम हासिल कर ले। छोटे स्तर पर सीखते-सीखते समय निकल जाता है और मौके कम मिलते हैं.





थिएटर में स्कोप है, जरूरत निरंतर प्रयास की: अरुण भांगे

लंबे समय से थिएटर से जुड़े बिलासपुर के अरुण भांगे ने कहा कि थिएटर केवल अभिनय नहीं, बल्कि तकनीकी ज्ञान का भी माध्यम है. वे इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हैं कि युवा थिएटर से दूर भाग रहे हैं. उनके अनुसार कमी प्रयासों की निरंतरता में है. यदि लगातार वर्कशॉप, नाटक और संस्थागत प्रयास होते रहें तो माहौल बना रहेगा और युवा जुड़ते रहेंगे. उन्होंने कहा कि थिएटर में सीधे पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन अच्छी ट्रेनिंग के बाद रेलवे, एसईसीएल, सांस्कृतिक कोटा और फिल्मों में अच्छे अवसर मौजूद हैं.





स्कूलों में थिएटर विषय बने, तभी आएगी क्रांति: प्रीतेश पांडे

संस्कार भारती से जुड़े प्रीतेश पांडे ने कहा, रंगमंच सबसे प्राचीन विद्या है और फिल्म भी थिएटर से ही निकली है. आज युवा स्टोरीटेलिंग, डिजाइन और प्रस्तुति की तकनीक सीखकर मुंबई, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री और सिनेमा की ओर बढ़ना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों में थिएटर की पढ़ाई होती है, लेकिन इसे स्कूल स्तर पर भी विषय बनाया जाना चाहिए. उनका सुझाव है कि थिएटर इन एजुकेशन को लागू किया जाए, समर वर्कशॉप हों और थिएटर डिग्रीधारकों के लिए स्कूलों में भर्ती की योजना बने.



इन युवा और उभरते कलाकारों की बातों को समझें तो ये साफ हो जाता है, कि रंगमंच आज उनके लिए केवल मनोरंजन या हॉबी नहीं, बल्कि स्किल डेवलपमेंट, आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति और करियर की संभावनाओं का मजबूत आधार बनता जा रहा है. रील्स की आसान लोकप्रियता अपनी जगह है, लेकिन थिएटर की लाइव चुनौती और गहराई आज भी युवाओं को आकर्षित कर रही है. जरूरत इस बात की है कि इस बढ़ते रुझान को संस्थागत सहयोग, रोजगार के अवसर और शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाए, ताकि छत्तीसगढ़ में रंगमंच का यह उभरता माहौल स्थायी सांस्कृतिक आंदोलन का रूप ले सके.





