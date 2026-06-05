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छत्तीसगढ़ किकेट प्रीमियर लीग, रायगढ लायंस ने सरगुजा टायगर्स को हराया

रायपुर: 04 जून को सरगुजा टायगर्स तथा रायगढ लायंस के बीच पहला मैच खेला गया. सरगुजा टायगर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया. सरगुजा टायगर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुये निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 188 रनों का विशाल स्कोर बनाया. सरगुजा टायगर्स की ओर से प्रारंभिक बल्लेबाज सानिध्य हुरकत ने 51 गेंदों में 8 चौकों तथा 4 छक्कों की मदद से 91 रनों की शानदार पारी खेली. उनके अतिरिक्त हर्ष यादव ने 26 रन तथा आशुतोष सिंह ने 15 रनों का योगदान दिया. रायगढ लायंस की ओर से दीपक यादव तथा राजा कुर्रे ने 2-2 विकेट प्राप्त किये.

188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रायगढ लायंस ने 18.3 ओवरों में 4 विकेट खोकर 192 रन बनाकर मैच आसानी से जीत लिया. उनकी शुरुआत अच्छी रही. प्रारंभिक बल्लेबाज संगीत सोनी ने ने 80 रन तथा ऋषभ तिवारी ने 45 रन बनाये. दोनों के मध्य पहले विकेट के लिये 113 रनों की साझेदारी हुई. उनके अतिरिक्त आलोक साहू ने 29 रन नाबाद तथा नयन चौहान ने 16 रन बनाये. सरगुजा टायगर्स की ओर से धनंजय नायक तथा गगनदीप सिंह ने 2-2 विकेट प्राप्त किये. रायगढ लायंस ने 6 विकेट से मैच जीत लिया. संगीत सोनी प्लेयर ऑफ द मैच रहे.

सीसीपीएल के खिलाड़ी (CCPL)

वहीं 03 जून को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंर्तराष्ट्रीय किकेट स्टेडियम में रायपुर रायनोज तथा राजनांदगांव पैंथर्स के मध्य मैच खेला गया. राजनांदगांव पैथर्स ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय किया. रायपुर रायनोस ने पहले बल्लेबाजी करते हुये निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 228 रनों का विशाल स्कोर बनाया. रायपुर रायनोस की ओर से कप्तान अमनदीप खरे ने 55 गेंदों में 11 चौकों तथा 3 छक्कों की मदद से 102 रनों की शानदार पारी खेलीं. उनके अतिरिक्त अमित कुमार यादव ने 45 गेंदों में 85 रनों की शानदार पारी खेली. अमनदीप तथा अमित के मध्य पहले विकेट के लिये 147 रनों की साझेदारी हुई. राजनांदगाव पैंथर्स की ओर से सत्यम दुबे ने 2 विकेट हासिल किए.