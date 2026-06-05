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छत्तीसगढ़ किकेट प्रीमियर लीग, रायगढ लायंस ने सरगुजा टायगर्स को हराया

सीसीपीएल में रायगढ़ लायंस ने जीत हासिल की है. इस मैच का रोमांच देखते ही बना.

The thrill of the CCPL
सीसीपीएल का रोमांच (ccpl)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 10:59 PM IST

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रायपुर: 04 जून को सरगुजा टायगर्स तथा रायगढ लायंस के बीच पहला मैच खेला गया. सरगुजा टायगर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया. सरगुजा टायगर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुये निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 188 रनों का विशाल स्कोर बनाया. सरगुजा टायगर्स की ओर से प्रारंभिक बल्लेबाज सानिध्य हुरकत ने 51 गेंदों में 8 चौकों तथा 4 छक्कों की मदद से 91 रनों की शानदार पारी खेली. उनके अतिरिक्त हर्ष यादव ने 26 रन तथा आशुतोष सिंह ने 15 रनों का योगदान दिया. रायगढ लायंस की ओर से दीपक यादव तथा राजा कुर्रे ने 2-2 विकेट प्राप्त किये.

188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रायगढ लायंस ने 18.3 ओवरों में 4 विकेट खोकर 192 रन बनाकर मैच आसानी से जीत लिया. उनकी शुरुआत अच्छी रही. प्रारंभिक बल्लेबाज संगीत सोनी ने ने 80 रन तथा ऋषभ तिवारी ने 45 रन बनाये. दोनों के मध्य पहले विकेट के लिये 113 रनों की साझेदारी हुई. उनके अतिरिक्त आलोक साहू ने 29 रन नाबाद तथा नयन चौहान ने 16 रन बनाये. सरगुजा टायगर्स की ओर से धनंजय नायक तथा गगनदीप सिंह ने 2-2 विकेट प्राप्त किये. रायगढ लायंस ने 6 विकेट से मैच जीत लिया. संगीत सोनी प्लेयर ऑफ द मैच रहे.

CCPL players
सीसीपीएल के खिलाड़ी (CCPL)

वहीं 03 जून को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंर्तराष्ट्रीय किकेट स्टेडियम में रायपुर रायनोज तथा राजनांदगांव पैंथर्स के मध्य मैच खेला गया. राजनांदगांव पैथर्स ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय किया. रायपुर रायनोस ने पहले बल्लेबाजी करते हुये निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 228 रनों का विशाल स्कोर बनाया. रायपुर रायनोस की ओर से कप्तान अमनदीप खरे ने 55 गेंदों में 11 चौकों तथा 3 छक्कों की मदद से 102 रनों की शानदार पारी खेलीं. उनके अतिरिक्त अमित कुमार यादव ने 45 गेंदों में 85 रनों की शानदार पारी खेली. अमनदीप तथा अमित के मध्य पहले विकेट के लिये 147 रनों की साझेदारी हुई. राजनांदगाव पैंथर्स की ओर से सत्यम दुबे ने 2 विकेट हासिल किए.

Spectators are participating in the Chhattisgarh Premier League.
छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग में दर्शक ले रहे हिस्सा (CCPL)

229 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी राजनांदगांव पैंथर्स की शुरुवात खराब रही. राजनांदगांव की पूरी टीम 16 ओवरों में 138 रन बनाकर ऑलआउट हो गयी. राजनांदगांव की ओर से कप्तान अजय मंडल ने संघर्षपूर्ण पारी खेलते हुये 74 रन बनाये. उनके अतिरिक्त किसी भी बल्लेबाज ने बड़ी पारी नहीं खेली. रायपुर राइनोज की ओर से गौरव चर्तुवेदी ने 4 विकेट, आशिप चौहान तथा प्रशांत साई पैकरा ने 2-2 विकेट प्राप्त किये. रायपुर राइनोज ने 90 रनों से मैच जीत लिया. अमनदीप खरे प्लेयर ऑफ द मैच रहे.

राजनांदगांव के पुलकित ने जीती बाइक

सीसीपीएल सीजन 3 के मैचों में क्रिकेट देखने के लिए जाने वाले लोगों को भी इनाम जीतने का अवसर मिल रहा है. टिकट पर अंकित नंबर से लाटरी मे माध्यम से ड्रा किया जा रहा है जिसमें लोगों को इनाम मिल रहा है. इसी क्रम में राजनांदगांव के पुलकित यादव ने एक बाइक इनाम में जीती है. वहीं दूसरा इनाम सारंगढ के अमित कुमर साहू को मिला है. उन्होंने 40 हजार रुपये कैश जीता है.

THRILL OF CCPL
विजेताओं की सूची (CCPL)

अन्य इनाम जीतने वालों की जानकारी

  • तीसरा इनाम 30 हजार कैश सूरज कश्यप
  • चौथा इनाम 25 हजार कैश रायपुर के दीपांशू साहू
  • पांचवां इनाम 22500 कैश रायपुर के चेतन मानेहर
  • छठवां इनाम 20 हजार कैश महासमंद के मनोज कुमार साहू
  • सातवां इनाम 18 हजार कैश रायपुर के मनीष कुमार
  • अठवां इनाम 16500 कैश राजनंदगांव की समीक्षा साहू
  • नौवां इनाम 14 हजार कैश जांजगीरचांपा के योगेन्द
  • और 10वां इनाम रायपुर के शिरिश स्प्रे ने जीता है.

वहीं पकडो कौच जीतो इनाम में भिलाई के लिमेश टांडी ने 10 हजार कैश का पुरस्कर जीता. इसबार सीसीपीएस 3 में एक नए पुरस्कर का एलान किया गया है. यदि 6 रनों के लिए गई गेद दर्शक दीर्धा में जाती है और उसे जमीन पर गिरने से पहले कोई पकड़ लेता है तो उसे 10 हजार की नगद राशि का पुरस्कार दिया जा रहा है.

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