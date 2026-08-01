अररिया मॉब लिंचिंग; चोरी के शक में तीन युवकों को बांधकर पीटा, मुखिया समेत 4 पर FIR
अररिया में चोरी के शक में ग्रामीण तीन युवकों को खूंटे से बांधपुर पीटा, वीडियो सामने आने के बाद FIR. पढ़ें
Published : August 1, 2026 at 12:15 PM IST
अररिया: बिहार के अररिया जिले से एक रूप कंपा देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें तीन युवकों को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा जा रहा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने मुखिया प्रतिनिधि समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
चोरी के शक में युवकों को बांधकर पीटा : मामला अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के मटियारी पंचायत की है. यहां चोरी के शक में मुखिया और ग्रामीणों ने तीन युवकों को खूंटे से बांध दिया और उसके बाद उनकी पिटाई की गई. इस दौरान तीनों युवक मदद की गुहार लगाते रहे.
पिटाई का वीडियो वायरल : तीनों युवकों की पिटाई के दौरान वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप देव समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
मुखिया ने कहा- आरोप झूठे : आरोप है कि मारपीट के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका हाथ भी टूट गया. वहीं, मामले में नामजद मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप देव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि गांव में चोरी की घटना हुई थी और ग्रामीणों ने संदिग्ध युवकों को पकड़ा था. उनका दावा है कि कथित मारपीट की घटना से उनका कोई संबंध नहीं है.
''मैं वहां था ही नहीं, बाद में फोन करने पर मैं पहुंचा और तीनों युवकों को उनके परिजन के हवाले कर दिया. चुनाव को लेकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है. '' - प्रदीप देव, मुखिया प्रतिनिधि, मटियारी पंचायत
मुखिया समेत 4 लोगों पर FIR : पुलिस के अनुसार, पीड़ित विपिन राय के फर्द बयान के आधार पर मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप देव सहित चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है और पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है.
क्या बोले फारबिसगंज एसडीपीओ? : फारबिसगंज एसडीपीओ राज किशोर कुमार ने बताया कि, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तीन व्यक्तियों के साथ मारपीट की घटना दिखाई दे रही है. मामले की जांच के दौरान उनकी पहचान विपिन राय, जितेंद्र कुमार और चंद्र कुमार शर्मा के रूप में हुई. तीनों पोस्ता धामराहा, बागनाथ मठियारी के रहने वाले हैं.
''पीड़ितों का फर्द बयान दर्ज किया गया है. बयान में उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने उन पर चोरी का आरोप लगाकर उन्हें पकड़ लिया और मटियारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप देव के कामत ( खेत के पास अस्थायी मकान) पर ले जाकर उनके साथ मारपीट की.'' - राज किशोर कुमार, एसडीपीओ, फारबिसगंज
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