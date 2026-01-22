ETV Bharat / state

अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने तीन युवकों को चपेट में लिया, 2 की मौके पर मौत, एक गंभीर

अलीगढ़ : जिले के खैर क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने मजदूर परिवारों की खुशियां छीन लीं. सड़क किनारे ई-रिक्शा की स्टेपनी बदल रहे तीन युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में ई-रिक्शा चालक समेत दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मौजूद 2 साथी चपेट में आने से बच गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

हरदुआगंज क्षेत्र के बुढ़ांसी गांव निवासी मजदूर बुधवार देर शाम टप्पल क्षेत्र में टीनशैड डालने का काम पूरा कर ई-रिक्शा से लौट रहे थे. खैर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोफा नहर के पास ई-रिक्शा का टायर अचानक खराब हो गया. चालक ने सड़क किनारे ई-रिक्शा खड़ा कर स्टेपनी बदलनी शुरू की. इसी दौरान कुछ युवक नीचे उतरकर मदद कर रहे थे.

इसी बीच तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा चालक और पास मौजूद युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई. हादसे में 35 वर्षीय ई-रिक्शा चालक यामीन पुत्र इब्राहिम निवासी हरदुआगंज बुढ़ासी और 20 वर्षीय युवक अलीम की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं मौसम पुत्र लंबरदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.