अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने तीन युवकों को चपेट में लिया, 2 की मौके पर मौत, एक गंभीर

सड़क किनारे ई-रिक्शे की स्टेपनी बदल रहे थे, तभी हुआ हादसा.

अलीगढ़ में हादसा.
अलीगढ़ में हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : January 22, 2026 at 2:37 PM IST

अलीगढ़ : जिले के खैर क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने मजदूर परिवारों की खुशियां छीन लीं. सड़क किनारे ई-रिक्शा की स्टेपनी बदल रहे तीन युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में ई-रिक्शा चालक समेत दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मौजूद 2 साथी चपेट में आने से बच गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

हरदुआगंज क्षेत्र के बुढ़ांसी गांव निवासी मजदूर बुधवार देर शाम टप्पल क्षेत्र में टीनशैड डालने का काम पूरा कर ई-रिक्शा से लौट रहे थे. खैर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोफा नहर के पास ई-रिक्शा का टायर अचानक खराब हो गया. चालक ने सड़क किनारे ई-रिक्शा खड़ा कर स्टेपनी बदलनी शुरू की. इसी दौरान कुछ युवक नीचे उतरकर मदद कर रहे थे.

इसी बीच तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा चालक और पास मौजूद युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई. हादसे में 35 वर्षीय ई-रिक्शा चालक यामीन पुत्र इब्राहिम निवासी हरदुआगंज बुढ़ासी और 20 वर्षीय युवक अलीम की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं मौसम पुत्र लंबरदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

सूचना मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी खैर वरुण कुमार और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. सीओ खैर वरुण कुमार ने बताया कि पीआरवी 6197 के माध्यम से दुर्घटना की सूचना मिली थी. जांच में सामने आया कि ट्रक ने सड़क किनारे खड़े टेंपो को टक्कर मारी. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घायल मौसम को पहले सीएचसी खैर ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर अलीगढ़ रेफर कर दिया गया. पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

