मेरठ में सेना में भर्ती का झांसा देकर 3 युवकों से ठगी; संयुक्त ऑपरेशन में आरोपी गिरफ्तार
आरोपी के कब्जे से पीड़ित युवाओं के सभी मूल शैक्षणिक और पहचान दस्तावेज भी बरामद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 12:29 PM IST
मेरठ: भारतीय सेना में भर्ती और मेडिकल टेस्ट क्लियर कराने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपये ऐंठने के आरोपी को मेरठ पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और मिलिट्री इंटेलिजेंस (MI) की संयुक्त टीम ने धर दबोचा है. पकड़ा गया आरोपी अमरोहा जिले के गांव सेहदोली का निवासी मदपाल है.
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पीड़ित युवाओं के सभी मूल शैक्षणिक और पहचान दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं. पूरा मामला मेरठ के लालकुर्ती थाना क्षेत्र का है. जिसके बाद आरोपी ठग को लालकुर्ती थाने लाया गया देर रात पुलिस आरोपी को लालकुर्ती थाने लाई.
पुलिस के मुताबिक, करीब एक महीने पूर्व मेरठ में आयोजित सेना भर्ती के दौरान आरोपी मदपाल भर्ती स्थल के आसपास घूमकर युवाओं को अपनी बातों में फंसा रहा था. उसने अमरोहा निवासी दो युवकों समेत कुल तीन अभ्यर्थियों को अपना शिकार बनाया. आरोपी ने अभ्यर्थियों को 3 लाख रुपये में सेना की भर्ती प्रक्रिया पार कराने और 1 लाख रुपये में मेडिकल टेस्ट पास कराने का भरोसा दिलाया. भरोसा कायम रखने और दबाव बनाने के लिए उसने तीनों युवकों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करा लिए. इसके बाद एक युवक से 2.80 लाख रुपये का सौदा तय कर 1 लाख रुपये एडवांस और दूसरे से 80 हजार रुपये कैश वसूले. तीसरे युवक ने दस्तावेज सौंपे थे लेकिन पैसे रिजल्ट के बाद देने की बात कही थी. सेना भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद जब तीनों युवकों का चयन नहीं हुआ, तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ.
मामले की गंभीरता को देखते हुए मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम सक्रिय हुई और संदिग्ध मदपाल की रेकी शुरू की. इनपुट पुख्ता होने पर एमआई ने एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले से संपर्क साधा, जिसके बाद एसपी सिटी ने नगर SOG टीम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. सोमवार को पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने आरोपी के अमरोहा स्थित गांव सेहदोली में दबिश दी. हालांकि, स्थानीय स्तर पर भनक मिलने के कारण आरोपी घर से महज 50 मीटर दूरी से भागने में सफल रहा. इसके बावजूद टीमों ने लगातार घेराबंदी करते हुए मंगलवार को आरोपी मदपाल को गिरफ्तार कर लिया.
शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस पूरे ठगी के खेल में एक महिला की संलिप्तता भी रही है. पुलिस को अंदेशा है कि अभ्यर्थियों से वसूली गई एडवांस रकम की एक बड़ी खेप इसी महिला के पास रखी गई है. फिलहाल पुलिस टीम महिला की भूमिका और उसके ठिकाने की पड़ताल कर रही है.
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस से प्राप्त विशिष्ट सूचना के आधार पर सिटी SOG और लालकुर्ती थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मदपाल को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से ठगी के शिकार तीनों युवाओं के मूल शैक्षणिक व निजी दस्तावेज बरामद हुए हैं. प्राथमिक पूछताछ में गिरोह में एक महिला की भूमिका का पता चला है. आरोपी से वित्तीय लेन-देन, ठगी की कुल राशि और इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य नेटवर्क के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है. जांच के आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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