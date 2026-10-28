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मेरठ में सेना में भर्ती का झांसा देकर 3 युवकों से ठगी; संयुक्त ऑपरेशन में आरोपी गिरफ्तार

ठगी का आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: भारतीय सेना में भर्ती और मेडिकल टेस्ट क्लियर कराने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपये ऐंठने के आरोपी को मेरठ पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और मिलिट्री इंटेलिजेंस (MI) की संयुक्त टीम ने धर दबोचा है. पकड़ा गया आरोपी अमरोहा जिले के गांव सेहदोली का निवासी मदपाल है.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पीड़ित युवाओं के सभी मूल शैक्षणिक और पहचान दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं. पूरा मामला मेरठ के लालकुर्ती थाना क्षेत्र का है. जिसके बाद आरोपी ठग को लालकुर्ती थाने लाया गया देर रात पुलिस आरोपी को लालकुर्ती थाने लाई.

पुलिस के मुताबिक, करीब एक महीने पूर्व मेरठ में आयोजित सेना भर्ती के दौरान आरोपी मदपाल भर्ती स्थल के आसपास घूमकर युवाओं को अपनी बातों में फंसा रहा था. उसने अमरोहा निवासी दो युवकों समेत कुल तीन अभ्यर्थियों को अपना शिकार बनाया. आरोपी ने अभ्यर्थियों को 3 लाख रुपये में सेना की भर्ती प्रक्रिया पार कराने और 1 लाख रुपये में मेडिकल टेस्ट पास कराने का भरोसा दिलाया. भरोसा कायम रखने और दबाव बनाने के लिए उसने तीनों युवकों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करा लिए. इसके बाद एक युवक से 2.80 लाख रुपये का सौदा तय कर 1 लाख रुपये एडवांस और दूसरे से 80 हजार रुपये कैश वसूले. तीसरे युवक ने दस्तावेज सौंपे थे लेकिन पैसे रिजल्ट के बाद देने की बात कही थी. सेना भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद जब तीनों युवकों का चयन नहीं हुआ, तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ.