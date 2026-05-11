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निंबाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ हाइवे पर दर्दनाक हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से तीन बाइक सवार युवकों की मौत

चित्तौड़गढ़: जिले में निंबाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ रोड पर वंडर अंडरब्रिज के पास सोमवार तड़के अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में दो झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, जबकि तीसरा मृतक मध्यप्रदेश के आगर मालवा का था. तीनों निंबाहेड़ा में वॉल पुट्टी का काम करते थे और करीब 15 दिन पहले ही यहां आए थे.

निंबाहेड़ा सदर थाने के एएसआई कैलाशचंद्र शर्मा ने बताया कि सदर थाना पुलिस को 11 मई को तड़के करीब 3 बजे सूचना मिली कि वंडर पुलिया के पास हादसा हो गया है. इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां बाइक सवार तीनों व्यक्ति मृत मिले. पुलिस ने शवों को निंबाहेड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया गया. ड्यूटी चिकित्सक ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शवों को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया. पुलिस ने मृतकों के कपड़ों की तलाशी ली, जिसमें दो मोबाइल मिले. इसके आधार पर इनकी शिनाख्त हुई. एएसआई ने बताया कि मृतकों में शेरसिंह और रंगूल सिंह झालावाड़ जिले के सुनेल थाना इलाके के थे, जबकि गोविंद सिंह मध्यप्रदेश के आगर मालवा इलाके के दीवान खेड़ी गांव का था.