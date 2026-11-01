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बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा; कार की टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर

बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा ( Photo credit: ETV Bharat )

बाराबंकी : यूपी के बाराबंकी में लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर कार की टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गम्भीर रूप से घायल हो गया. जिसका इलाज चल रहा है. टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों युवक कई फिट उछलकर सड़क से दूर जा गिरे. टक्कर के बाद एक बाइक कार में फंस गई और कई मीटर तक घिसटती रही.

कोतवाली प्रभारी दयाशंकर द्विवेदी ने बताया कि तीन युवकों की मौत हो गई है, जबकि गम्भीर घायल युवक को रेफर किया गया है. प्रभारी कोतवाली ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बाइक और कार को कब्जे में लिया गया है.







बताते चलें कि कोतवाली और नगर पंचायत रामसनेहीघाट के वार्ड नंबर दो दलसिंहपुर निवासी 26 वर्षीय अनूप कुमार रावत पुत्र दान बहादुर, 22 वर्षीय विमलेश यादव पुत्र रमाकांत यादव, 23 वर्षीय अनिल पुत्र छुटकू प्रधान और 30 वर्षीय बुच्ची पुत्र रामजस रविवार को धरौली में आयोजित दुर्गा पूजा के भंडारे में शामिल होने गए थे. चारों दो अलग-अलग बाइकों पर दो-दो की संख्या में सवार होकर घर वापस लौट रहे थे. जैसे ही दोनों बाइक बैसनपुरवा मोड़ से चढ़कर हाईवे पर पहुंचीं थी कि अयोध्या की ओर से लखनऊ जा रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.





प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों युवक कई फीट उछलकर सड़क से दूर जा गिरे. जबकि एक बाइक, कार में फंस गई और करीब 200 मीटर तक घिसटती रही. आनन-फानन में सभी घायलों को सीएचसी रामसनेहीघाट पहुंचाया गया, जहां केंद्र अधीक्षक ने तीन युवकों अनूप, विमलेश और अनिल को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल बुच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए लखनऊ के लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया.



