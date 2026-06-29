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11 केवी की बिजली लाइन टूटकर सड़क पर गिरी, चपेट में आने से बाइक सवार तीन युवकों की मौत

करौली के टोडाभीम उपखंड में दर्दनाक हादसा. मृतक तीनों युवक एक ही गांव के निवासी थे.

The bike was completely burnt in the accident.
हादसे में बाइक बुरी तरह जल गई (ETV Bharat Karauli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 29, 2026 at 7:44 PM IST

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करौली: जिले के टोडाभीम उपखंड में सोमवार को 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटने से दर्दनाक हादसा हो गया. सड़क से गुजर रहे तीन युवकों की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि उनकी बाइक भी पूरी तरह जल गई. घटना से पूरे इलाके में मातम पसरा है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

टोडाभीम के डीएसपी मुरारी लाल ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. अभी किसी ने मामला दर्ज नहीं कराया है. मौके पर लोग बैठे हैं. उपखंड के भोपुर गांव में 11 केवी विद्युत लाइन का तार अचानक टूटकर सड़क पर गिर गया. इसी दौरान आखाड़े गांव के तीन युवक बाइक से गुजर रहे थे. उन्हें सड़क पर गिरे बिजली के तार की जानकारी नहीं थी, जैसे ही उनकी बाइक तार के संपर्क में आई, तीनों युवक करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान आखाड़े गांव निवासी रामबाबू, विष्णु चौबे और एक युवक के जाटव समाज के होने के रूप में हुई.

पढ़ें:खेत में काम कर रहे दो युवक 11 KV लाइन की चपेट में आए, दोनों की मौत

क्षेत्र में शोक की लहर: डीएसपी ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि बाइक में आग लग गई. देखते ही देखते बाइक पूरी तरह जल गई. घटना की सूचना मिलते ही लोग और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की.उधर, हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. क्षेत्र में शोक की लहर है. लोगों में बिजली निगम की लापरवाही से रोष है.

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ACCIDENT BY SNAPPING 11 KV LINE
THREE YOUTHS ON A BIKE KILLED
करंट से तीन युवकों की मौत
DECEASED RESIDENTS OF SAME VILLAGE
3 DIE OF ELECTROCUTION IN KARAULI

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