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11 केवी की बिजली लाइन टूटकर सड़क पर गिरी, चपेट में आने से बाइक सवार तीन युवकों की मौत

करौली: जिले के टोडाभीम उपखंड में सोमवार को 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटने से दर्दनाक हादसा हो गया. सड़क से गुजर रहे तीन युवकों की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि उनकी बाइक भी पूरी तरह जल गई. घटना से पूरे इलाके में मातम पसरा है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

टोडाभीम के डीएसपी मुरारी लाल ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. अभी किसी ने मामला दर्ज नहीं कराया है. मौके पर लोग बैठे हैं. उपखंड के भोपुर गांव में 11 केवी विद्युत लाइन का तार अचानक टूटकर सड़क पर गिर गया. इसी दौरान आखाड़े गांव के तीन युवक बाइक से गुजर रहे थे. उन्हें सड़क पर गिरे बिजली के तार की जानकारी नहीं थी, जैसे ही उनकी बाइक तार के संपर्क में आई, तीनों युवक करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान आखाड़े गांव निवासी रामबाबू, विष्णु चौबे और एक युवक के जाटव समाज के होने के रूप में हुई.

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