ETV Bharat / state

नूंह में तेज़ रफ्तार ट्रक का कहर, सड़क किनारे खड़े युवकों को रौंदा, 3 की मौत

नूंह : होडल - नगीना रोड पर नीमका गांव के पास मंगलवार दोपहर एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने स्विफ्ट कार के पास सड़क किनारे खड़े पांच युवकों को टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. स्विफ्ट कार भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है.

तीन युवकों की मौत : ट्रक ड्राइवर मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. मृतकों की पहचान नीमका गांव निवासी शाहरुख, साहुन और आदिल के रूप में हुई है. घायलों में नीमका का आमिर और गुराकसर का आसिक शामिल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

नूंह में तेज़ रफ्तार ट्रक का कहर (Etv Bharat)

होटल के पास खड़े थे युवक : प्राप्त जानकारी के अनुसार, नीमका गांव के आदिल, साहुन, शाहरुख, आमिर और गुराकसर का आसिक मंगलवार दोपहर गबदू की होटल के पास सड़क किनारे अपनी स्विफ्ट कार के पास खड़े थे. तभी तेज़ रफ्तार ट्रक ने कार और युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर की आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे. शाहरुख और साहुन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि आदिल की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. घायल आमिर और आसिक को तुरंत मेडिकल सहायता दी गई. हादसे की सूचना मिलते ही बिछौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.