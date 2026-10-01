रांची में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार तीन युवकों की मौत
रांची में भीषण सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गयी है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 1, 2026 at 10:11 PM IST
रांचीः जिला में खरसीदाग-नामकुम थाना क्षेत्र की सीमा पर अरविंद मिल के पास गुरुवार रात भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई. तीनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे. इसी दौरान तेज रफ्तार और अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
मौके से फरार हुआ चालक
इस दुर्घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. बताया जा रहा है कि टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन का चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी.
पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया
सूचना मिलते ही खरसीदाग पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों शवों को कब्जे में लिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा है. मृतकों की पहचान कर ली गई है. तीनों रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं.
इस हादसे के बाद नामकुम और खरसीदाग पुलिस की टीम अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुट गई है. आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि दुर्घटना को अंजाम देने वाले वाहन की पहचान की जा सके. पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
नामकुम थाना प्रभारी रामनारायण सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हुई है. तीनों रांची के ओरमांझी इलाके के रहने वाले हैं. इस मामले की जांच की जा रही है और अज्ञात वाहन की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है.
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