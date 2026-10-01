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रांची में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार तीन युवकों की मौत

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )

रांचीः जिला में खरसीदाग-नामकुम थाना क्षेत्र की सीमा पर अरविंद मिल के पास गुरुवार रात भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई. तीनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे. इसी दौरान तेज रफ्तार और अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.