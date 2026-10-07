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बरेली में बड़ा हादसा: डंपर में पीछे से घुसी बाइक, 3 युवकों की मौत

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: देवरनियां कोतवाली क्षेत्र में बरेली-नैनीताल हाईवे पर बुधवार को भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें मौके पर दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने इलाज के लिए ले जाते समय दम तोड़ दिया.