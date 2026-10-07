बरेली में बड़ा हादसा: डंपर में पीछे से घुसी बाइक, 3 युवकों की मौत
घटना देवरनियां कोतवाली क्षेत्र में बरेली-नैनीताल हाईवे की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 8:07 PM IST
बरेली: देवरनियां कोतवाली क्षेत्र में बरेली-नैनीताल हाईवे पर बुधवार को भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें मौके पर दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने इलाज के लिए ले जाते समय दम तोड़ दिया.
कोतवाली प्रभारी अचल कुमार ने बताया कि कठर्रा स्थित सतीश ढाबे के पास सड़क किनारे खड़े डंपर में पीछे से तेज रफ्तार बाइक जा घुसी. उस बाइक पर तीन लोग सवार थे. हादसा इतना भयानक था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.
घटना की सूचना मिलते ही देवरनियां पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, हादसे में घायल तीसरे व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, बाइक सवार तीनों लोग बरेली की ओर से आ रहे थे. इसी दौरान हाईवे किनारे खड़े डंपर से बाइक टकरा गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बाइक के चेसिस नंबर के आधार पर पता चला है कि वाहन आंवला क्षेत्र के किसी गांव का हो सकता है. पुलिस संबंधित क्षेत्र में संपर्क कर मृतकों की पहचान कराने का प्रयास कर रही है.
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