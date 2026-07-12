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बिहार में भीषण सड़क हादसा, दो बाइक की टक्कर में तीन युवकों की मौत

मोतिहारी में दो बाइक की टक्कर में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. पढ़ें पूरी खबर..

Motihari road accident
मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 12, 2026 at 7:43 PM IST

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मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा हुआ है. अरेराज-पशुपतिनाथ मुख्य मार्ग पर गोविंदगंज थाना क्षेत्र के भेलानारी पुल के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई.

दो बाइक के बीच टक्कर: प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक अपाची बाइक पर सवार दो युवक सलेमपुर जीवधारा के रहने वाले थे. उनकी पहचान रवि किशन और अनिश कुमार के रूप में हुई है. वहीं दूसरी बाइक पर सवार युवक गोविंदगंज थाना क्षेत्र के भेलानारी गांव का निवासी बताया जा रहा है.

Motihari road accident
भेलानारी पुल के पास तीन युवकों की मौत (ETV Bharat)

दो युवकों की मौके पर ही मौत: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों बाइक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद सड़क पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. गोविंदगंज थाना अध्यक्ष राजू मिश्रा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल तीसरे युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया.

तीसरे युवक की भी मौत: हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान तीसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया. इस तरह इस दर्दनाक हादसे में तीनों युवकों की जान चली गई. घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

छानबीन में जुटी पुलिस: वहीं, पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को भी जब्त कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच में यह मामला तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर का प्रतीत हो रहा है. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

"दो युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. एक युवक गंभीर रूप से घायल मिला, जिसे तत्काल अस्पताल भेजा गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."- राजू मिश्रा, थानाध्यक्ष, गोविंदगंज

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