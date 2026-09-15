आजमगढ़ में सड़क हादसा; पेड़ से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार, 3 युवकों की मौत, 6 घायल
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा, परिनजों को दी गई सूचना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 9:54 AM IST
आजमगढ़: फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के पास मंगलवार की भोर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद पलट गई. हादसे में कार सवार तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों और घायलों के परिजनों में कोहराम मच गया.
सीओ फूलपुर किरण पाल सिंह ने बताया कि पंजाब नंबर की स्विफ्ट कार में नौ लोग सवार थे. सभी फूलपुर से सरायमीर की ओर जा रहे थे. बताया गया कि युवकों ने गणेश प्रतिमा स्थापित की थी और रातभर पंडाल में शामिल थे. मंगलवार भोर में करीब साढ़े चार बजे जगदीशपुर के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराई और पलट गई.
हादसे में सत्यम मोदनवाल (20) और निखिल गुप्ता (17) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं गंभीर रूप से घायल लकी सोनकर (19) ने फूलपुर अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.
वहीं इस घटना में घायल अंश सोनकर (17), अनमोल मोदनवाल (18), किशन मोदनवाल (20), सक्षम बरनवाल (17), अनुराग पांडेय और शगुन उर्फ कौस्तुभ पांडेयशामिल हैं. सभी का अस्पताल में उपचार चल रहा है.
हादसे की सूचना पर क्षेत्राधिकारी किरण पाल सिंह और फूलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना की जांच शुरू कर दी. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
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