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बुलंदशहर के खुर्जा में 'बर्थडे' पार्टी में खूनी खेल; विवाद के बाद फायरिंग में तीन युवकों की मौत

एसपी ग्रामीण अंतरिक्ष जैन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि 'बर्थडे पार्टी' के दौरान फायरिंग में तीन युवकों को गोली लगी है.

विवाद के बाद फायरिंग में तीन युवकों की मौत.
विवाद के बाद फायरिंग में तीन युवकों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 7:39 AM IST

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बुलंदशहर: जिले के खुर्जा में एक जिम में चल रही 'बर्थडे पार्टी' में हुई फायरिंग में तीन युवकों की मौत हो गई. पार्टी के दौरान मामूली विवाद अचानक खूनी खेल में बदल गया और तीन युवकों के सिर में गोली मार दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की है.

एसपी ग्रामीण अंतरिक्ष जैन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि 'बर्थडे पार्टी' के दौरान फायरिंग में तीन युवकों को गोली लगी है. पुलिस टीम पहुंची और तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया है.

बुलंदशहर के खुर्जा में 'बर्थडे' पार्टी में खूनी खेल. (Video Credit: ETV Bharat)

एसपी ग्रामीण ने बताया कि तीनों की पहचान मनीष सैनी (25) आकाश सैनी (24) और अमर दीप (25) के रूप में हुई है. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं. परिजनों ने नामजद तहरीर दी है. इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

खुर्जा के मौजूदा सभासद संजय सैनी ने बताया कि घटना में मेरे छोटे भाई मनीष सैनी, भतीजे आकाश सैनी और अमरदीप के सिर में गोली लगने से मौत हुई है. उन्होंने बताया कि हमें फोन आया था कि जिम में चल रही पार्टी के दौरान विवाद हुआ है.

हमने समझाया कि लड़ाई-झगड़ा मत करो, सुबह सबको समझा दूंगा. कुछ देर बाद फिर फोन आया कि तीनों को गोली मार दी है. जब हम मौके पर पहुंचे तो देखा कि तीनों के सिर में दो-दो, तीन-तीन गोलियां लगी हैं. उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. बाद में पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की है.

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