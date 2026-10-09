अमेठी में भीषण सड़क हादसा; दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, तीन युवकों की मौत
पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया कि परिजनों को सूचना दे दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 7:41 PM IST
अमेठी : गौरीगंज थाना क्षेत्र के रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग पर शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत में तीन युवकों की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों का पंचायतनामा भरकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया कि परिजनों को सूचना दे दी गई है. गौरीगंज पुलिस शवों का पंचनामा भरवा कर पीएम के लिये भेजने एवं अन्य विधिक कार्यवाही कर रही है.
पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र के रायबरेली सुल्तानपुर सड़क मार्ग पर बनी रेलवे स्टेशन से पहले एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई.
हादसे में एक बाइक पर सवार रोहित (18) पुत्र रामसेवक रावत निवासी ग्राम इटकोटी थाना हरचंदपुर, जनपद रायबरेली व अंकित रावत (22) पुत्र देशराज निवासी ग्राम बकवारा थाना हरचंदपुर, जनपद रायबरेली और दूसरी बाइक पर सवार शुभम कुमार (22) पुत्र रामकुमार निवासी विशुन दासपुर कस्बा व थाना गौरीगंज जनपद अमेठी की मृत्यु हो गई.
दुर्घटना में तीन युवकों की मौत की सूचना से उनके परिजनों में शोक छा गया. हादसे में जान गंवाने वाले तीनों युवक अलग-अलग परिवारों से थे. घटना की जानकारी मिलने पर गौरीगंज पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों मृतकों की पहचान करने के बाद उनके परिजनों को हादसे की सूचना दी.
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरने की कार्रवाई शुरू की. पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने और मामले में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने में जुटी है.
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