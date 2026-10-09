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अमेठी में भीषण सड़क हादसा; दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, तीन युवकों की मौत

जांच करते पुलिस के अधिकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )

अमेठी : गौरीगंज थाना क्षेत्र के रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग पर शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत में तीन युवकों की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों का पंचायतनामा भरकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया कि परिजनों को सूचना दे दी गई है. गौरीगंज पुलिस शवों का पंचनामा भरवा कर पीएम के लिये भेजने एवं अन्य विधिक कार्यवाही कर रही है.





