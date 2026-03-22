दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर: चालक को झपकी...ब्रेक लगाए तो पलटकर सीधी हो गई तेज रफ्तार कार, तीन घायल
कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह हादसा हुआ. तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई. चालक को छोड़कर तीनों सवार घायल हो गए.
Published : March 22, 2026 at 11:24 AM IST
कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर की स्पीड से वाहन चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कोटा जिले में स्पीड कैच के कैमरे एक्टिव नहीं हो पाए. इसके चलते एक्सप्रेसवे पर चालान नहीं बन रहे. लिहाजा चालक काफी तेज गति से वाहन चला रहे हैं, जो हादसे की वजह बन रहे हैं. ऐसे में रविवार सुबह 6:30 बजे के आसपास भी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा जिले में सड़क हादसा हुआ. इसमें तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई. इसके बाद तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. इन्हें पहले बूढ़ादीत पुलिस सुल्तानपुर अस्पताल ले गई, जहां से कोटा रैफर किया गया. कोटा के एमबीएस अस्पताल में उपचार शुरू हुआ, जबकि कार चालक के ज्यादा चोट नहीं लगी.
बूढ़ादीत थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुनील शर्मा ने बताया कि दुर्घटना सुबह 6:30 बजे हुई. सूचना मिलते ही वे जाप्ते के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. दुर्घटना मंडावर इंटरचेंज से करीब आधा किमी पहले दिल्ली जाने वाली लेन पर हुई. इसमें कार कोटा की तरफ से दिल्ली जा रही थी. दिल्ली नंबर की कार में चार लोग थे. इनमें आशु (28), किशन (30) और संदीप (30) के चोट लगी. तीनों लहूलुहान हो गए. गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इसमें बैठे लोग फंस गए.
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एयरबैग खुलने से बचे: एएसआई सुनील शर्मा ने कहा कि चालक सुमित के ज्यादा चोट नहीं आई. वहां एक्सप्रेसवे की पेट्रोलिंग व्हीकल एवं एंबुलेंस भी पहुंच गई थी. घायलों को तत्काल गाड़ी से निकाला और अस्पताल ले गए. इनके गंभीर चोट व फैक्चर है. गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. दुर्घटना के समय कार के एयरबैग खुल गए थे. इसी के चलते ये लोग बच गए. युवकों ने बताया कि ये सभी दिल्ली निवासी हैं और इंदौर से वापसी में हादसा हो गया.
चालक को आई झपकी: एएसआई सुनील शर्मा ने कहा कि चालक की झपकी लगने के चलते गाड़ी अनियंत्रित हुई. जैसे ही चालक ने ब्रेक लगाया गाड़ी पलट गई. पलटी खाने के बाद वापस सीधी हो गई. हाईवे पर विपरीत दिशा में घूमकर खड़ी हो गई थी. सवार लोग गाड़ी में फंस गए. घटना की जांच शुरू कर दी. दुर्घटना से यातायात बाधित नहीं हुआ. हादसे की शिकार गाड़ी को तुरंत मौके से हटा दिया था.
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