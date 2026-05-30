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साहिबगंज में भीषण सड़क हादसा, पुलिस जवान समेत तीन युवक की मौत

साहिबगंज में सड़क हादसे में पुलिस जवान समेत तीन युवक की मौत हो गयी.

Three youths including jawan died in road accident in Sahibganj
सड़क दुर्घटना के बाद जमा लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 30, 2026 at 10:31 PM IST

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साहिबगंजः जिला में बोरियो-तीनपहाड़ मुख्य पथ पर चतरा धोगड़ा के आगे क्रशर के पास दो बाइकों की सीधी टक्कर में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना के बाद दो युवक घायल हो गए. इलाज के दौरान सदर अस्पताल में एक ने दम तोड़ दिया.

जानकारी के अनुसार, उधवा निवासी एवं झारखंड पुलिस के जवान हृदय कुमार सरकार, जो गोड्डा कोर्ट में पदस्थापित थे, अपनी बाइक से गोड्डा से अपने घर उधवा जा रहे थे. वहीं दूसरी ओर वृंदावन (तीनपहाड़) से तीन युवक सनाउल अंसारी, साहिल अंसारी और मिराज अंसारी एक ही बाइक पर सवार होकर वृंदावन से बोरियो आ रहे थे. इसी दौरान दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई.

इस दुर्घटना में पुलिस जवान हृदय कुमार सरकार (35) एवं वृंदावन निवासी मिराज अंसारी (25) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. दनवार निवासी करीम अंसारी ने बताया कि मृतक मिराज उनका भांजा था. वह अपने मामा के घर दनवार घूमने आ रहा था. इलाज के दौरान साहिल अंसारी ने दम तोड़ दिया.

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की. इसके बाद बोरियो सीएचसी पहुंचकर दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. वहीं एएसआई सुधीर कुमार तिवारी ने घटनास्थल से दोनों बाइकों को जब्त कर लिया. साथ ही घटनास्थल से हृदय कुमार सरकार का बैग भी बरामद किया गया. पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है. -धर्मेंद्र कुमार, एएसआई, बोरियो थाना.

वहीं उधवा निवासी अभिषेक ने बताया कि हृदय कुमार सरकार उनके रिश्तेदार थे. हृदय की शादी बिहार के मनिहारी निवासी संगीता देवी से हुई थी. उनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं. ह्रदय फायरिंग अभ्यास में भाग लेने के बाद घर लौट रहे थे. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन साहिबगंज के लिए रवाना हो गए.

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