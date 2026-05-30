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साहिबगंज में भीषण सड़क हादसा, पुलिस जवान समेत तीन युवक की मौत

साहिबगंजः जिला में बोरियो-तीनपहाड़ मुख्य पथ पर चतरा धोगड़ा के आगे क्रशर के पास दो बाइकों की सीधी टक्कर में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना के बाद दो युवक घायल हो गए. इलाज के दौरान सदर अस्पताल में एक ने दम तोड़ दिया.

जानकारी के अनुसार, उधवा निवासी एवं झारखंड पुलिस के जवान हृदय कुमार सरकार, जो गोड्डा कोर्ट में पदस्थापित थे, अपनी बाइक से गोड्डा से अपने घर उधवा जा रहे थे. वहीं दूसरी ओर वृंदावन (तीनपहाड़) से तीन युवक सनाउल अंसारी, साहिल अंसारी और मिराज अंसारी एक ही बाइक पर सवार होकर वृंदावन से बोरियो आ रहे थे. इसी दौरान दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई.

इस दुर्घटना में पुलिस जवान हृदय कुमार सरकार (35) एवं वृंदावन निवासी मिराज अंसारी (25) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. दनवार निवासी करीम अंसारी ने बताया कि मृतक मिराज उनका भांजा था. वह अपने मामा के घर दनवार घूमने आ रहा था. इलाज के दौरान साहिल अंसारी ने दम तोड़ दिया.