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उत्तराखंड में नाबालिग से गैंगरेप, कमरे में बदहवास हालत में बंधी मिली पीड़िता, तीन युवकों पर मुकदमा दर्ज

चंपावत: उत्तराखंड के चंपावत में नाबालिग लड़की से तीन युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पिता की तहरीर पर आरोपी युवकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के सामने आने के बाद लोगों में आरोपियों के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है.

घटना के मुताबिक, चंपावत जिले के एक क्षेत्र में हथियारों के बल पर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया. आरोप क्षेत्र के ही तीन युवकों पर लगा है. पीड़िता के पिता ने चंपावत कोतवाली में तीनों के खिलाफ तहरीर दी है. तहरीर में पिता ने बताया कि, वह एक बीमार व्यक्ति हैं. 5 मई को वह अपनी बेटी के साथ इलाज करवाने हेतु चंपावत आए थे. इलाज के बाद वे वापस गांव लौट आए, लेकिन बेटी अपनी सहेली की विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चंपावत में ही रुक गई.

पिता की शिकायत के मुताबिक, देर शाम तक बेटी घर वापस नहीं लौटी तो फोन कर बेटी से उसकी कुशलक्षेम जाननी चाही. इस पर बेटी ने बताया कि लगभग दोपहर 2:30 बजे एक युवक उसे शादी में एक गांव ले गया है, जो उससे पिछले कुछ समय से बात करता था. इसके बाद जब देर रात तक भी बेटी घर वापस नहीं लौटी तो बेटी को कॉल किया गया, लेकिन बेटी का फोन नहीं लगा. इसके बाद देर रात करीब 1:28 बजे बेटी ने उन्हें कॉल किया. लेकिन कोई बात नहीं हो पाई और इसके तुरंत बाद बेटी का फोन स्विच ऑफ हो गया.

घबराए पिता ने मामले की जानकारी पुलिस को देते हुए स्थानीय लोगों के साथ बेटी की खोजबीन शुरू की. इस दौरान सुबह 4 बजे नाबालिग बेटी एक गांव के एक कमरे में बंधी हुई मिली. पूछताछ में बेटी ने बताया तीन युवकों द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी.