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कानपुर: नाबालिग के साथ 3 युवकों ने किया गैंगरेप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

मकान मालिक बेटा निकला गैंगरेप का मुख्य आरोपी.

3 युवकों ने किया गैंगरेप
3 युवकों ने किया गैंगरेप (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 7:17 PM IST

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कानपुर: बिठूर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया. आरोप है कि वाराणसी से कानपुर चाचा के घर आई युवती को तीन युवकों ने बहला-फुसलाकर एक घर में ले गए, जहां तीनों ने रेप की घटना को अंजाम दिया. मकान में रह रहे किरायेदार ने पुलिस को मामले की सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को मेडिकल के लिए भेज, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

डीसीपी आबिदी के अनुसार, थाना बिठूर क्षेत्र के मंधना चौकी में कॉलर जगदीप के द्वारा 112 पर सूचना दी गई कि उनकी लॉज में एक महिला के साथ गलत कार्य हुआ है. सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित थाना बिठूर स्थित मिशन शक्ति केंद्र ले गई.

महिला पुलिसकर्मियों द्वारा पीड़िता से पूछताछ की गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि वह मूल रूप से बनारस की निवासी है, तथा यहां अपने एक रिश्तेदार के यहां आई है. पूछताछ में पीड़िता ने यह भी बताया कि तीन युवकों ने उसे बहला-फुसलाकर लॉज में ले गए और दुष्कर्म किया.

पीड़िता की निशानदेही पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए, मुख्य आरोपी मकान मालिक के बेटे को हिरासत में ले लिया है, जबकि घटना में शामिल दो अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर और साक्ष्यों के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर, पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज, आगे की कार्यवाई शुरू कर दी है.

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