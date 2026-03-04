ETV Bharat / state

पीएम पर अभद्र रील बनाना युवकों को पड़ा भारी, पुलिस ने तीन को किया डिटेन

भीलवाड़ा: जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध सोशल मीडिया पर अभद्र रील बनाने का मामला सामने आया है. जिले की जहाजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन युवकों को डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है.

एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिले के जहाजपुर क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बुधवार को तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में तीन युवक आपस में संवाद कर रहे हैं, जिनमें से एक युवक दूसरे युवक से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद भीलवाड़ा पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई. जहाजपुर थाना पुलिस ने वीडियो बनाने वाले युवकों के खिलाफ जहाजपुर पुलिस थाने में आईटी एक्ट सहित 113 बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.