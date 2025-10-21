लखनऊ, कानपुर और बहराइच में मिला तीन युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी
लखनऊ के लुलु मॉल में सफाई का काम करने वाले अरुण कुमार रावत का मेदांता अस्पताल के सामने हरिहरपुर स्थित एक होटल में मिला शव.
लखनऊ/कानपुर/बहराइच: यूपी के अलग-अलग जिलों से हत्या की खबर सामने आ रही है. लखनऊ के लुलु मॉल में सफाई का काम करने वाले अरुण कुमार रावत (45) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वहीं, कानपुर देहात में मंगलवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक की गोली मारकर हत्या की गई है. वहीं, बहराइच में घर से निकले युवक का शव मंगलवार सुबह मिला. जिसके बाद परिजनों ने युवक के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया. फिलहाल पुलिस सभी मामलों में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
लखनऊ में सफाईकर्मी का मिला शव: लखनऊ के लुलु मॉल में सफाई का काम करने वाले अरुण कुमार रावत (45) निवासी विजयनगर का शव मंगलवार सुबह मेदांता अस्पताल के सामने हरिहरपुर स्थित एक होटल में मिला. परिजनों ने अरुण के सुपरवाइजर और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया. साथ ही विजयनगर चौराहे पर जाम लगा दिया. आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.
पुलिस के मुताबिक, अरुण दीपावली की रात अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा था. शराब पीने के दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. रात में सुपरवाइजर ने अरुण के घर पर फोन करके विवाद की सूचना दी थी. मंगलवार सुबह अरुण का शव कार्तिकेय हरिहरपुर स्थित मेदांता हॉस्पिटल के सामने एक होटल में मिला. शव के पास ही एक अन्य व्यक्ति सोया हुआ था, जो अत्यधिक नशे की हालत में था. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
वहीं, अरुण की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक के दो बेटे ध्रुव (19) और आर्यन (17) है. परिजनों ने अरुण की हत्या का आरोप लगाते हुए विजयनगर चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया.
उन्होंने सुपरवाइजर और अन्य साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है. उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. परिजनों का कहना है कि विवाद के बाद अरुण की पीट-पीटकर हत्या की गई है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने परिजनों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया.
इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी उपेंद्र सिंह ने बताया पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हिरासत में लिए गए व्यक्ति से कड़ी पूछताछ कर रही है.
कानपुर में युवक का मिला शव: कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर तारौंदा गांव के बाहर मंगलवार की सुबह 25 वर्षीय गौरव अवस्थी का शव मिलने से हड़कंप मच गया. गौरव अपने नाना नानी के घर पर ही रहता था. सुबह जब ग्रामीणों ने गौरव का शव पड़ा देखा तो उन्होंने इसकी सूचना गौरव के नाना नानी को दी. परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो घर में गम का माहौल बन गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है. वहीं परिजनों का आरोप है कि गौरव की गोली मारकर हत्या की गई है. क्योंकि गौरव के शव के पास ही दो खाली खोखे भी बरामद हुए है.
सीओ अकबरपुर संजय वर्मा ने बताया कि आज सुबह एक युवक कि गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी. जिसके बाद पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल करते हुए तीन टीमों का गठन किया है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाए. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
बहराइच में शुभम का शव खेत में मिला: बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र के त्रिवेदीपुरवा सरवा के रहने वाले रवि प्रताप सिंह ने बताया कि उनका बेटा दीपावली की शाम फोन पर किसी से बात कर रहा था. फोन पर नोंक झोंक भी हो रही थी, फिर वह घर से बाह चला गया. करीब 7:30 बजे उन्होंने बेटे को फोन मिलाया तो बेटे शुभम का फोन स्विच ऑफ मिला. सुबह घर से करीब डेढ़ सौ मीटर दूरी पर शुभम का शव खेत में पड़ा मिला. सूचना मिलते ही मौके पर कई थानों की फोर्स सहित सीओ व एसपी सिटी पहुंचे.
एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि मृतक युवक फोन पर किसी से बात करते हुए घर से निकला था. आज सुबह युवक का शव बरामद हुआ है. पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
