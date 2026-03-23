कुएं से मिला युवक का शव, दूसरे की तलाश जारी; तीसरे का कूल्हा टूटा, चिकित्सालय में करवाया भर्ती
चित्तौड़गढ़ में तीन युवक कुएं में गिर गए, एक युवक की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया और तीसरे की तलाश जारी है.
Published : March 23, 2026 at 4:12 PM IST|
Updated : March 23, 2026 at 5:01 PM IST
चित्तौड़गढ़: शहर के चंदेरिया थाना क्षेत्र में आने वाले बाबा घाट इलाके में तीन युवक एक कुएं में गिर गए. एक युवक का शव सोमवार को निकाल लिया गया, जबकि उसके चचेरे भाई की कुएं में तलाश की जा रही थी. तीसरा युवक घायल हो गया, उसका कूल्हा टूट गया. प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आशंका जताई है कि तीनों युवक नशे की हालत में कुएं के किनारे बैठे थे, संतुलन बिगड़ने से उसमें गिर गए.
चंदेरिया के सीआई मोतीराम सारण ने बताया कि दो दिन पूर्व चचेरे भाइयों सूर्यभानसिंह व चैनसिंह की गुमशुदगी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी. पुलिस एवं परिजन इन दोनों युवाओं की तलाश में जुटे थे. इसी दौरान रविवार रात सूचना मिली कि चंदेरिया थाना क्षेत्र में बिरला सीमेंट के पीछे स्थित बाबा घाट के कुएं में एक युवक का शव हो सकता है. इस सूचना पर पुलिस ने रविवार रात सिविल डिफेंस को बुलवाकर कुएं में तलाश शुरू करवाई. रात करीब 12 बजे अभियान के दौरान सूर्यभानसिंह का शव निकाला गया, जिसे जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया. पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि सूर्यभानसिंह, उसका चचेरा भाई चैनसिंह तथा उनका एक अन्य साथी ललित नागदा तीनों साथ थे. ये बाबा घाट स्थित कुएं के किनारे बैठे थे. पुलिस ने आशंका जताई कि नशे की हालत में ये कुएं में गिर गए.
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उन्होंने बताया कि युवकों का तीसरा साथी ललित नागदा कुएं के अंदर छज्जे पर जा गिरा, जिससे उसका एक कूल्हा टूट गया और वह बेहोश हो गया. किसी तरह वह बाहर निकला और खेत मालिक को सूचना दी. खेत मालिक एवं परिजनों ने उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया. बाद में दो युवकों के कुएं में गिरने की आशंका पर सिविल डिफेंस को बुलाकर तलाश शुरू की गई. चंदेरिया सीआई मोतीराम सारण ने बताया कि सूर्यभानसिंह का शव देर रात मिल गया, जबकि चैनसिंह का पता नहीं चल पाया है. चैनसिंह के शव की तलाश को लेकर सिविल डिफेंस की टीम को फिर बुलाया गया है. सोमवार सुबह करीब 10 बजे से रेस्क्यू अभियान जारी है.
नशे की हालत में कुएं में गिरे: सीआई सारण ने बताया कि यह तीनों युवक नशे के आदी हैं. आशंका है कि नशे की हालत में ही ये कुएं में गिरे. उन्होंने यह भी बताया कि सूर्यभानसिंह व चैनसिंह दोनों चित्तौड़गढ़ शहर में अपने भाई कृष्णपाल सिंह के यहां रह रहे थे. मौके पर सिविल डिफेंस चित्तौड़गढ़ की टीम तलाश में जुटी रही, लेकिन लापता चैनसिंह का कहीं भी पता नहीं चल पाया है.