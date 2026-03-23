ETV Bharat / state

कुएं से मिला युवक का शव, दूसरे की तलाश जारी; तीसरे का कूल्हा टूटा, चिकित्सालय में करवाया भर्ती

कुएं में युवक की तलाश करती सिविल डिफेंस की टीम ( ETV Bharat Chittorgarh )