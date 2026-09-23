लखनऊ में गणेश प्रतिमा विसर्जन हादसा, सई नदी में डूबे 3 युवकों के शव बरामद; कासगंज में एक लापता
सिसेंडी गांव के ग्रामीण मंगलवार शाम 5 बजे जबरैला पुल के पास सई नदी में गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 12:09 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 12:30 PM IST
लखनऊ/कासगंज: राजधानी के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान तीन युवक सई नदी में डूब गए. SDRF के सर्च ऑपरेशन के बाद तीनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं. कासगंज में काली नदी नहर पुल के पास एक व्यक्ति पानी के बहाव में बह गया, जिसकी तलाश जारी है.
लखनऊ में SDRF टीम ने सई नदी से धीरज (35) और हरिप्रसाद (40) के शव बरामद कर लिए हैं. वहीं, तीसरे युवक प्रमोद (22) का शव भी बरामद कर लिया गया है. मृतकों में शामिल धीरज और हरिप्रसाद दोनों की पत्नियां गर्भवती हैं. इस भीषण त्रासदी के बाद गांव और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.
एक को बचाने में तीनों नदी में समाए: घटना मोहनलालगंज स्थित जबरैला पुल के पास की है. सिसेंडी गांव के ग्रामीण मंगलवार शाम 5 बजे 5 किमी दूर जबरैला पुल के पास सई नदी में गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने पहुंचे. प्रतिमा विसर्जन के दौरान धीरज (35) अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा.
धीरज को डूबता देख 40 वर्षीय हरिप्रसाद ने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन पानी के तेज बहाव में वह भी संघर्ष करने लगा. तभी 22 वर्षीय प्रमोद भी उन्हें बचाने के लिए नदी में उतरा. चंद पलों के भीतर तीनों गहरे भंवर में समा गए और लापता हो गए.
पूरी रात चला रेस्क्यू ऑपरेशन: एडीसीपी वसंथ कुमार रल्लापल्ली ने बताया कि सूचना मिलते ही मोहनलालगंज पुलिस, स्थानीय गोताखोर और SDRF की टीम मौके पर पहुंची. घटना के 40 मिनट के भीतर SDRF के एसआई रितेश सचान और करीब 20 जवानों की टीम बोट, कांटे व रेस्क्यू उपकरणों के साथ नदी में उतरी. रात में तेज फ्लड लाइटें जलाकर अभियान जारी रखा गया.
हालांकि, बुधवार सुबह सघन तलाशी के दौरान गोताखोरों ने धीरज, हरिप्रसाद और कुछ देर बाद प्रमोद के शवों को बाहर निकाला. पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है.
परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़: मजदूरी करके परिवार चलाने वाले इन युवकों की मौत की खबर से सिसेंडी गांव में मातम पसरा है. हरिप्रसाद के परिवार में पत्नी श्यामावती गर्भवती हैं. इनके दो मासूम बच्चे 12 वर्षीय बेटा निहाल और 10 वर्षीय बेटी निहालिका हैं. वहीं, धीरज की शादी महज दो साल पहले अनिता से हुई थी, जो तीन माह की गर्भवती हैं. प्रमोद सिसेंडी के मजरा हीरा खेड़ा निवासी है.
घटनास्थल पर परिजनों में आक्रोश: घटना को देखते हुए एडीएम (एफआर), एसडीएम आकाश सिंह, एडीसीपी वसंथ कुमार रल्लापल्ली और एसीपी आरके सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर डटे रहे. एडीसीपी वसंथ कुमार रल्लापल्ली ने बताया अधिकारियों ने परिजनों को ढांढस बंधाया और आश्वस्त किया कि तीसरे लापता युवक को तलाशने के लिए पूरी तकनीकी क्षमता और विशेषज्ञ गोताखोर लगे और सफलता मिली.
डीसीपी दक्षिणि मुश्ताक अहमद ने बताया के जबरैला पुल पर सई नदी में गणेश प्रतिमा विसर्जित करने गए सिसेंडी गांव के तीन युवक डूब गए. बुधवार को एसडीआरएफ ने धीरज, हरिप्रसाद और प्रमोद के शव निकाल लिए हैं.
कासगंज में तेज बहाव में बहा व्यक्ति: कासगंज जिले में काली नदी नहर पुल के पास उस समय हड़कंप मच गया, जब एक व्यक्ति अचानक नहर के तेज बहाव में समा गया. घटना के समय पुल के आसपास मौजूद लोगों ने बहते हुए व्यक्ति को देखा, तो चीख-पुकार मच गई.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, व्यक्ति नहर के भीषण जलस्तर और उफान के बीच खुद को बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि केवल उसके हाथ ही ऊपर दिखाई दे रहे थे. कुछ ही पलों में वह पानी के तेज थपेड़ों के बीच ओझल हो गया. हादसे को देखते ही स्थानीय निवासियों ने बिना देर किए डायल 112 और स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी.
सूचना मिलते ही थाना पुलिस की टीम तत्काल भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. नहर में पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण शुरुआती स्तर पर बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उच्च अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया गया.
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और पीएसी (फ्लड कंपनी) के साथ-साथ एनडीआरएफ (NDRF) की विशेष टीमों को राहत एवं बचाव कार्य के लिए मौके पर तैनात कर दिया. आधुनिक उपकरणों और मोटर बोट्स के साथ रेस्क्यू टीमों ने नहर के अलग-अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.
साथ हीं नहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है. आगे के पुलों व बांधों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि यदि व्यक्ति बहकर आगे गया हो तो उसे समय रहते निकाला जा सके. पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि डूबे हुए व्यक्ति की पहचान के लिए आसपास के गांवों और थानों में गुमशुदगी की रिपोर्टों का मिलान किया जा रहा है.
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