ETV Bharat / state

लखनऊ में गणेश प्रतिमा विसर्जन हादसा, सई नदी में डूबे 3 युवकों के शव बरामद; कासगंज में एक लापता

गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 3 युवक सई नदी में डूबे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ/कासगंज: राजधानी के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान तीन युवक सई नदी में डूब गए. SDRF के सर्च ऑपरेशन के बाद तीनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं. कासगंज में काली नदी नहर पुल के पास एक व्यक्ति पानी के बहाव में बह गया, जिसकी तलाश जारी है. लखनऊ में SDRF टीम ने सई नदी से धीरज (35) और हरिप्रसाद (40) के शव बरामद कर लिए हैं. वहीं, तीसरे युवक प्रमोद (22) का शव भी बरामद कर लिया गया है. मृतकों में शामिल धीरज और हरिप्रसाद दोनों की पत्नियां गर्भवती हैं. इस भीषण त्रासदी के बाद गांव और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. एडीसीपी वसंथ कुमार रल्लापल्ली. (Video Credit: ETV Bharat) ​​एक को बचाने में तीनों नदी में समाए: ​घटना मोहनलालगंज स्थित जबरैला पुल के पास की है. ​सिसेंडी गांव के ग्रामीण मंगलवार शाम 5 बजे 5 किमी दूर जबरैला पुल के पास सई नदी में गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने पहुंचे. प्रतिमा विसर्जन के दौरान धीरज (35) अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. धीरज को डूबता देख 40 वर्षीय हरिप्रसाद ने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन पानी के तेज बहाव में वह भी संघर्ष करने लगा. तभी 22 वर्षीय प्रमोद भी उन्हें बचाने के लिए नदी में उतरा. चंद पलों के भीतर तीनों गहरे भंवर में समा गए और लापता हो गए. ​पूरी रात चला रेस्क्यू ऑपरेशन: एडीसीपी वसंथ कुमार रल्लापल्ली ने बताया कि ​सूचना मिलते ही मोहनलालगंज पुलिस, स्थानीय गोताखोर और SDRF की टीम मौके पर पहुंची. घटना के 40 मिनट के भीतर SDRF के एसआई रितेश सचान और करीब 20 जवानों की टीम बोट, कांटे व रेस्क्यू उपकरणों के साथ नदी में उतरी. रात में तेज फ्लड लाइटें जलाकर अभियान जारी रखा गया. हालांकि, बुधवार सुबह सघन तलाशी के दौरान गोताखोरों ने धीरज, हरिप्रसाद और कुछ देर बाद प्रमोद के शवों को बाहर निकाला. पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है. परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़: ​मजदूरी करके परिवार चलाने वाले इन युवकों की मौत की खबर से सिसेंडी गांव में मातम पसरा है. ​हरिप्रसाद के परिवार में पत्नी श्यामावती गर्भवती हैं. इनके दो मासूम बच्चे 12 वर्षीय बेटा निहाल और 10 वर्षीय बेटी निहालिका हैं. वहीं, धीरज की शादी महज दो साल पहले अनिता से हुई थी, जो तीन माह की गर्भवती हैं. ​प्रमोद सिसेंडी के मजरा हीरा खेड़ा निवासी है.