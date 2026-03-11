ETV Bharat / state

बिहार में बड़ा हादसा, गंगा नदी में डूबने से तीन की मौत

भागलपुर : बिहार के भागलपुर में बुधवार को बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया. गंगा नदी में डूबने से तीन युवकों की मौत हो गई है. मृतकों की शिनाख्त कृष्ण कुमार (26 वर्ष), सनी कुमार (24 वर्ष) और बॉबी कुमार (26 वर्ष) के रूप में हुई है.

बुआ को बचाने में तीन भतीजे की मौत : घटना के बारे में बताया जा रहा है कि घोघा के ओलपुरा निवासी शालिग्राम साह के घर में मुंडन संस्करण का कार्यक्रम होना था, जिसके लिए सभी रिश्तेदार पहुंचे थे. कार्यक्रम से पहले गंगा स्नान करने के लिए 6 से 7 रिश्तेदार घोघा गंगा घाट स्नान के लिए गए.

इसी क्रम में शालिग्राम साह की बहन रुक्मिणी देवी नहाने के दौरान गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं. इसे देखकर भतीजा कृष्ण कुमार, सनी कुमार और बॉबी कुमार बुआ को बचाने का प्रयास करने लगे. बचाने के क्रम में ही तीनों युवक बारी-बारी से डूब गए. सन्नी कुमार और बॉबी कुमार, शालिग्राम साह के पुत्र थे, जबकि कृष्णा उर्फ छोटू के पिता का नाम नंदलाल साह हैं.

लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

''रिश्ते में तीनों मृतक आपस में भाई हैं. गंगा में नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने के कारण घटना हुई है. पुलिस को सूचना मिलते ही हम लोग मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से तीनों युवकों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा. अस्पताल में डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया, जबकि महिला की हालत अभी स्थिर है. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.''- आशुतोष कुमार, घोघा थाना प्रभारी