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पलामू के बटाने नदी में डूबे तीन युवक, एक का शव बरामद

पलामू: जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में बटाने नदी पर बने बेलघाटी नदी पर बने पुल के पास शनिवार शाम तीन युवक डूब गए थे. रविवार को पुलिस ने पुल के पास से एक युवक का शव बरामद किया. जबकि शनिवार को ही एक युवक को नदी से बाहर निकल गया था, जो बेहोशी की हालत में था.

दरअसल, बिहार के औरंगाबाद के मिनी बीघा गांव के रहने वाले राजेंद्र साव, रितिक और टेनी नामक युवक पिकनिक मनाने के लिए हरिहरगंज में बटाने नदी पहुंचे थे. पिकनिक मनाने के दौरान तीनों युवक नदी में नहाने के लिए उतरे थे और डूब गए. घटना के कुछ ही देर बाद स्थानीय लोग वहां पहुंचे और खोजबीन शुरू की, जिसमें से बेहोशी की हालत में राजेंद्र साव नामक युवक को बाहर निकाला गया.

इसके बाद राजेंद्र साव ने पुलिस को अपने दोनों साथियों के बारे में जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की और रविवार को घटनास्थल के पास ही एक पत्थर से लगे हुए रितिक का शव बरामद हुआ. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

हरिहरगंज थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि रितिक का शव बरामद किया गया है. तीसरे युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ को पत्र लिखा गया है और ग्रामीणों के सहयोग से सर्च अभियान चलाया जा रहा है. इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में तीनों युवक के परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए.