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ललितपुर नहर में नहाने गए तीन युवकों की डूबने से मौत, एक की हालत गंभीर

शादी समारोह में शामिल होने आए तीन युवकों की नहर में नहाते समय डूबने से मौत.

ललितपुर नहर में डूबने से तीन की मौत
ललितपुर नहर में डूबने से तीन की मौत (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 2:34 PM IST

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ललितपुर: जनपद के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को नहर में नहाते समय तीन युवकों की डूबने से मौत हो गई. इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज तालबेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है.

कोतवाली प्रभारी मनोज मिश्रा के अनुसार, तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के हर्षपुर गांव में गुरुवार की सुबह करीब 7 बजे राजघाट नहर में नहाते समय तीन युवकों की डूबने से मौत हो गई. मृतकों की पहचान मिथुन (28) पुत्र नारायण, धर्मेंद्र (20) पुत्र कपूर निवासी प्राणपुरा चंदेरी और धीरज (22) पुत्र मनीराम निवासी बस्त्रावनन के रूप में हुई है. जगदीश (32) पुत्र सरमन निवासी हर्षपुर का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

बताया जा रहा है कि नहाते समय एक युवक अचानक नहर के गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा, उसे बचाने के लिए अन्य साथी भी नहर में कूद पड़े, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण चार युवक पानी में फंस गए, घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और युवकों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालबेहट पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. उसका उपचार किया जा रहा है.

घटना की सूचना पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. तालबेहट के उपजिलाधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि नहर में डूबने से तीन युवकों की मौत हुई है. वहीं, कोतवाली प्रभारी मनोज मिश्रा ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में मातम का माहौल है.

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