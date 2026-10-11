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बरेली में डूबे तीन युवक, एक का शव बरामद, परिवार में मचा हड़कंप

बरेली: मीरगंज थाना क्षेत्र के कपूरपुर गांव के पास रामगंगा नदी में डूबे युवकों के मामले में दूसरे दिन एक युवक का शव बरामद हुआ. अंकित का शव नदी में डूबने वाली जगह से करीब 100 मीटर आगे मिला. शव मिलने की सूचना से परिवार में हड़कंप मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.



जानकारी के मुताबिक, रामगंगा नदी में नहाने के दौरान तीन युवक हादसे का शिकार हो गए. इसी दौरान नदी के तेज बहाव में अंकित बह गया. उसे डूबता देखकर साथियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वे उसे सुरक्षित बाहर नहीं निकाल सके. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और युवक की तलाश शुरू की गई.



शनिवार को एसडीआरएफ की टीम ने नदी में पूरे दिन सर्च ऑपरेशन चलाया. बचाव दल ने संभावित स्थानों पर युवक की तलाश की, लेकिन देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका. इसके बाद रविवार को दोबारा तलाश अभियान चलाया गया. इस दौरान डूबने वाली जगह से करीब 100 मीटर आगे अंकित का शव बरामद हुआ.



बताया गया कि 10 गोताखोरों की टीम ने करीब 15 मिनट के प्रयास के बाद शव को नदी से बाहर निकाल लिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. गांव में भी शोक का माहौल है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.