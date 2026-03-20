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ट्रक से टक्कर में तीन युवकों की दर्दनाक मौत, बाइक से मेला घूमकर लौट रहे थे सभी

"रात में सभी लोग बाइक से लौट रहे थे. सड़क पर बंद ट्रक खड़ा था. लाइट नहीं जल रहा था. सिंगल रोड था. पीछे से ट्रक में बाइक टकरा गई. दो का स्पॉट डेथ हो गया, जबकि तीसरे की बेतिया जीएमसीएच से दूसरी जगह इलाज के लिए ले जाने के दौरान मौत हो गई."- नारद कुमार, मृतक आलोक राज के चाचा

ट्रक से टक्कर के बाद मौत: परिजनों के अनुसार तीनों युवक नाथबाबा चौक पर लगे मेले को देखने गए थे. मेला घूमकर लौटने के दौरान जब वे सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दो युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरे की इलाज के क्रम में मौत हो गई.

एक ही गांव के रहने वाले थे सभी: तीनों मृतक पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के घुसपुरा गांव स्थित वार्ड संख्या 6 के रहने वाले हैं. इनकी पहचान संजय चौधरी के बेटे आलोक राज (18 वर्ष), कन्हैया चौधरी के पुत्र रौशन कुमार (15 वर्ष) और चन्द्रमा चौधरी के 20 वर्षीय बेटे विकास कुमार के रूप में हुई है.

छानबीन में जुटी पुलिस: घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई. हादसे की सूचना मिलते ही बैरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

गांव में मातमी सन्नाटा: इस दुखद घटना की सूचना मृतकों के परिजनों तक पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया. गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और हर कोई इस हादसे से स्तब्ध है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सख्त करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके.

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