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रुड़की में सड़क हादसों ने बुझाए तीन घरों के चिराग, तीन बाइकों की टक्कर में 3 युवकों की मौत, एक घायल

दुर्घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बाइक ( Courtesy- Police )

रुड़की: शहर और आसपास के क्षेत्रों में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. मंगलवार की रात दो अलग-अलग स्थानों पर हुए भीषण सड़क हादसों ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. कलियर क्षेत्र के रहमतपुर रोड पर निर्माणाधीन पुलिया से बाइक टकराने के कारण एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं, रुड़की के व्यस्त बीटीगंज क्षेत्र में दो बाइकों की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत में दो युवकों की जान चली गई. दोनों घटनाओं में कुल तीन युवकों की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

निर्माणाधीन पुलिया से टकराई बाइक, 32 वर्षीय अज्जू की मौत: पुलिस के अनुसार पहला दर्दनाक हादसा कलियर थाना क्षेत्र के रहमतपुर रोड पर हुआ. यहां पर दो युवक बाइक पर सवार होकर रहमतपुर रोड से गुजर रहे थे. इसी दौरान उनकी तेज रफ्तार बाइक सड़क पर निर्माणाधीन पुलिया से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.