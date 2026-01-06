ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसे; अमेठी और मिर्जापुर में ट्रक की टक्कर से तीन युवकों ने दम तोड़ा, गोरखपुर में कार ने दो युवकों को रौंदा, मौत

अमेठी में सड़क हादसे के बाद अस्पताल में मौजूद पुलिसकर्मी. ( Photo credit: ETV Bharat )

अमेठी/गोरखपुर/मिर्जापुर : यूपी में मंगलवार को अलग-अलग जिलों में सड़क हादसे हो गये. अमेठी कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं गोरखपुर में अनियंत्रित कार की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा मिर्जापुर के विन्ध्याचल थाना क्षेत्र में मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंद दिया. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गये. प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक, जिले के अमेठी कोतवाली क्षेत्र के बाईपास स्थित एक होटल के पास मंगलवार को देर शाम करीब 9 बजे सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया. सड़क हादसे में बाइक सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी ले गई, जहां डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक घायल का इलाज जारी है. मृतकों की पहचान दिग्विजय सिंह (50) और मोनू यादव (28) निवासी कटरा फूल कुंवरी के रूप में हुई है. घायल व्यक्ति की पहचान शिव नाथ के रूप में हुई है.

प्रभारी निरीक्षक अमेठी रवि सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी, जिसमें दो लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति घायल है. ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.