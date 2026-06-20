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सूरजपुर में 3 युवकों की मौत, नाराज भीड़ ने लगाई आग, डायल 112 के कर्मचारियों से मारपीट

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मदद के लिए डायल 112 को फोन कर मौके पर आने की सूचना दी. आरोप है कि फोन करने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. तभी कुछ नाराज युवकों ने डायल 112 के कर्मियों से मारपीट शुरू कर दी. फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि डायल 112 की टीम से क्यों मारपीट की गई.

सूरजपुर: शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई. हादस में 1 युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. गंभीर रुप से घायल युवक को इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है. हादसे के बाद नाराज स्थानीय लोगों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया. आरोप है कि ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से ये हादसा हुआ.

घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आक्रोशित होकर ट्रक में आग लगा दी. मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम के साथ भी ग्रामीणों द्वारा मारपीट किए जाने की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों, ट्रक चालक की भूमिका और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है: योगेश कुमार देवांगन, एडिशनल एसपी, सूरजपुर

शिवपुर-सेमरसोत मुख्य मार्ग पर हुई घटना

स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा प्रतापुर थाना इलाके के शिवपुर-सेमरसोत इलाके मुख्य मार्ग पर हुई. एक ही बाइक पर सवार होकर चार युवक जा रहे थे, तभी सड़क पर खड़ी ट्रक की चपेट में आ गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही तीन युवकों ने दम तोड़ दिया, जबकि चौथे का इलाज अंबिकापुर में जारी है.

पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रक चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए पहले एक कार को टक्कर मारी गई थी. इसके बाद ट्रक चालक वाहन को बीच सड़क पर ही खड़ा कर मौके से फरार हो गया. इसी दौरान पीछे से आ रही बाइक, जिसमें चार युवक सवार थे, सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीन युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

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