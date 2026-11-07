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सिमडेगा में सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत, देवनदी पुल पर बोलेरो और बाइक की टक्कर से हुई दुर्घटना

सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त गाड़ी (सिमडेगा) ( ETV Bharat )

सिमडेगा: जिला में कोलेबिरा थाना क्षेत्र के लचरागढ़ स्थित देवनदी पुल पर शनिवार शाम करीब 5 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ. इस दुर्घटना में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई.

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बानो से लचरागढ़ की ओर जा रही एक बोलेरो और विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. वहीं बाइक पर तीन युवक सवार थे और किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था. दोनों वाहनों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दो युवक सड़क पर गिर पड़े और एक पुल के नीचे जा गिरा.