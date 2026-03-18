अमरोहा में सड़क हादसा; दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, तीन युवकों की मौत; एक घायल
मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी पहुंचाया, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 7:39 AM IST
अमरोहा: थाना गजरौला क्षेत्र में दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी पहुंचाया. जहां डॉक्टर ने घायल की हालत गंभीर देखते हुए उसे हॉयर सेंटर रेफर कर दिया. वहीं घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया.
जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र अमरोहा के गांव पंजू सराय निवासी अभिषेक पुत्र सुन्दर की बहन की शादी दो माह बाद होनी है. शादी में उपहार में दिए जाने वाले सामान की जानकारी करने के लिए अभिषेक अपने तहेरे भाई विपिन पुत्र प्रेम सिंह व जनपद सम्भल के बड़ा लाडनसराय निवासी फुफेरे भाई अमित पुत्र सुन्दर के साथ बाइक से मंगलवार को गजरौला आया था.
इसके बाद तीनों बाइक से वापस अपने गांव जा रहे थे. बाइक खादगुजर गांव के पास पहुंची तो विपरीत दिशा से आ रही दूसरी बाइक से टक्कर हो गई. दोनों बाइकों की गति तेज होने के कारण अमित (23) और दूसरी बाइक पर सवार अक्षय (25) पुत्र महेश चंद्र निवासी गांव बरखेड़ा थाना नौगांवा सादात की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं विपिन की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकी अभिषेक घायल हो गया. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शवों और दोनों घायलों को सीएचसी पहुंचाया. जहां गंभीर रूप से घायल विपिन को हॉयर सेंटर रेफर किया गया.
सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि दो बाइकों की टक्कर में तीन युवकों की मौत हुई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जबकि एक घायल युवकों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
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