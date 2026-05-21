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गुमला में सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत, एक ही बाइक पर सवार थे तीनों

गुमला में एक तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई. हादसे में तीन युवकों की मौके पर मौत हो गई.

Police present at the scene
दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 21, 2026 at 4:12 PM IST

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गुमला: जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गई. ये तीनों दोस्त डुमरी थाना क्षेत्र के एक ही गांव आकाशी उजडा के निवासी थे. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है. लोग रोते बिलखते पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे.

हादसे के समय तेत गति में थी बाइक

परिजनों के मुताबिक, तीनों युवक चैनपुर से अपने घर लौट रहे थे. डढ़गांव के पास उनकी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक आम के पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

एक ही गांव के थे तीनों युवक

मृतकों की पहचान उजडा गांव निवासी 19 वर्षीय अक्षय केरकेट्टा, 18 वर्षीय आर्यन टोप्पो और 18 वर्षीय संजीत केरकेट्टा के रूप में हुई है. अक्षय ने 2026 में संत अन्ना विद्यालय से इंटर प्रथम श्रेणी में पास किया था जबकि आर्यन संत पैट्रिक स्कूल में 11वीं का छात्र था. संजीत ने 10वीं पास करने के बाद दो साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी.

पुलिस के कब्जे में क्षतिग्रस्त बाइक

दुर्घटना की सूचना मिलते ही चैनपुर थाना के एसआई धर्मपाल संतोष लगून मौके पर पहुंचे. घटना की पुष्टि करते हुए उन्होंने गुरुवार को तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया है ओर दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया है. घटना कैसे घटी इन सभी विषयों पर बारीकी से जांच शुरू हो गई है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा मामले का खुलासा

बताया जा रहा है कि तीनों युवक एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे. उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था. परिजनों ने यह भी बताया कि वे कथित तौर पर नशे में थे. पूरे मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा. घटना बुधवार देर रात घटी, जिसकी सूचना गुरुवार को पुलिस को परिजनों को मिली और शव पड़े हुए मिले.

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THREE YOUTHS DIED
गुमला में पेड़ से टकराई बाइक
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