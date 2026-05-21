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मऊ में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत; दीवार से टकराई अनियंत्रित कार, एक युवक अस्पताल में भर्ती

मऊ : जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र में बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बलुआ पोखरा के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी दीवार से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान दो लोगों की मौके पर मौत हो गई. वहीं, एक युवक की अस्पताल जाते समय मौत हो गई. हादसे में घायल एक व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है.



सीओ घोसी जितेंद्र कुमार के मुताबिक, घोसी कोतवाली क्षेत्र में बुधवार रात करीब 10 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बलुआ पोखरा के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी दीवार से जा टकराई. हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों की पहचान नवापुरा निवासी रियाज अहमद (26), इटौरा कोपागंज निवासी राम आशीष यादव (28) के रूप में हुई है, जबकि एक अन्य युवक राहुल यादव की रास्ते में मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है. कार में सवार आकाश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए रेफर कर दिया है.