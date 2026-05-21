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मऊ में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत; दीवार से टकराई अनियंत्रित कार, एक युवक अस्पताल में भर्ती

सीओ जितेंद्र कुमार के मुताबिक, क्षतिग्रस्त कार को हटवाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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फाइल फोटो (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 6:42 PM IST

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Updated : May 21, 2026 at 7:06 PM IST

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मऊ : जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र में बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बलुआ पोखरा के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी दीवार से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान दो लोगों की मौके पर मौत हो गई. वहीं, एक युवक की अस्पताल जाते समय मौत हो गई. हादसे में घायल एक व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है.


सीओ घोसी जितेंद्र कुमार के मुताबिक, घोसी कोतवाली क्षेत्र में बुधवार रात करीब 10 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बलुआ पोखरा के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी दीवार से जा टकराई. हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों की पहचान नवापुरा निवासी रियाज अहमद (26), इटौरा कोपागंज निवासी राम आशीष यादव (28) के रूप में हुई है, जबकि एक अन्य युवक राहुल यादव की रास्ते में मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है. कार में सवार आकाश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए रेफर कर दिया है.




उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कार को हटवाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.


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Last Updated : May 21, 2026 at 7:06 PM IST

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