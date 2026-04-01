फतेहपुर में दो भीषण सड़क हादसे: थार-ट्रेलर और बस-पिकअप टक्कर में 3 की मौत, 5 घायल
सीकर के फतेहपुर में बुधवार को दो सड़क हादसों में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हुए.
Published : April 1, 2026 at 10:53 PM IST
फतेहपुर (सीकर): जिले के फतेहपुर क्षेत्र में बुधवार को अलग-अलग स्थानों पर हुए दो भीषण सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए. दोनों घटनाओं के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा.
पहला हादसा फतेहपुर सदर थाना इलाके में फतेहपुर-बीकानेर हाईवे (एनएच-11) पर हरदयालपुरा गांव के पास हुआ. यहां तेज रफ्तार थार गाड़ी ओवरटेक करते समय सामने चल रहे ट्रेलर से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि थार गाड़ी सड़क से दूर जा गिरी. हादसे में थार सवार दो युवकों अबरार पुत्र हाकम अली खान (निवासी गारिंडा) और एजाज अली पुत्र हबीब खान (निवासी बलौद भाखरा) की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं, आसिफ पुत्र अमजद खान (निवासी गारिंडा) गंभीर रूप से घायल हो गया. ट्रेलर चालक सुरेश भी हादसे में घायल हुआ है. दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर किया गया है.
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बस और पिकअप की टक्कर: दूसरा हादसा गारिंडा मोड़ के पास हुआ, जहां लोक परिवहन बस और पिकअप वाहन के बीच भिड़ंत हो गई. इस दुर्घटना में पिकअप चालक महेंद्र आचार्य (निवासी फतेहपुर) की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में रिहान पुत्र जाविद (निवासी रामगढ़), सुमन पत्नी नरेश (निवासी लक्ष्मणगढ़) और रफीक पुत्र हबीब खान (निवासी बिसाऊ) घायल हो गए. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.
दोनों घटनाओं की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसों का कारण माना जा रहा है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है तथा परिजनों को सूचित कर दिया गया है. स्थानीय लोगों ने हाईवे पर बढ़ती वाहनों की रफ्तार और ओवरटेकिंग की लापरवाही पर चिंता जताई है. पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
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