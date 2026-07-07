ETV Bharat / state

बोकारो में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत, शादी समारोह से लौटने के दौरान हुआ हादसा

बोकारो में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत हो गई.

THREE YOUTHS DIED
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 7, 2026 at 7:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो: जिले के पिंड्राजोड़ा थाना क्षेत्र के पुरुलिया-धनबाद नेशनल हाइवे स्थित बेड़ानी मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तीनों युवकों की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है. दो युवक भंडरो और एक विस्थापित चौक के रहने वाला था. तीनों युवक शादी समारोह से लौट रहे थे, इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई.

हादसे के बाद गांव में मातम

जानकारी के मुताबिक, सुमित गोराई विस्थापित चौक का जबकि आर्यन महतो और अमर महतो भंडरो के रहने वाले हैं. तीनों की उम्र लगभग 20 साल बताई जा रही है. घटना के बाद दोनों ही गांव में मातम का माहौल है. पीड़ित परिवार ने इस तरह की घटना को रोकने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है. वहीं तीनों युवकों का पोस्टमार्टम चास के अनुमंडल अस्पताल में किया गया.

जानकारी देते हुए JLKM नेता अर्जुन रजवार (Etv Bharat)

पुलिस कर रही है वाहन की पहचान: थाना प्रभारी

मामले में पिंड्राजोड़ा थाना प्रभारी अभिषेक कुमार रंजन ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि बेड़ानी मोड़ के पास एक्सीडेंट हो गया है. तत्काल पेट्रोलिंग पार्टी को मौके पर भेजा गया. तीनों एक ही बाइक पर सवार थे, उनको उठाकर सदर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम करा कर उनके परिजनों को शव सौंप दिया गया है. अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घटना हुई है. वाहन की पहचान करने का प्रयास करके आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- गुमला में सड़क हादसे में स्कूटी सवार दंपती की मौत, मंदिर से दर्शन कर लौटते समय हुआ हादसा

रामगढ़ सड़क हादसा: डीसी-एसपी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, एनएचएआई को स्थायी सुरक्षा उपाय करने के निर्देश

रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN BOKARO
THREE YOUTHS DIED IN ROAD ACCIDENT
अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत
सड़क हादसे में तीन की मौत
UNIDENTIFIED VEHICLE IN BOKARO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.