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बोकारो में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत, शादी समारोह से लौटने के दौरान हुआ हादसा

बोकारो: जिले के पिंड्राजोड़ा थाना क्षेत्र के पुरुलिया-धनबाद नेशनल हाइवे स्थित बेड़ानी मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तीनों युवकों की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है. दो युवक भंडरो और एक विस्थापित चौक के रहने वाला था. तीनों युवक शादी समारोह से लौट रहे थे, इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई.

हादसे के बाद गांव में मातम

जानकारी के मुताबिक, सुमित गोराई विस्थापित चौक का जबकि आर्यन महतो और अमर महतो भंडरो के रहने वाले हैं. तीनों की उम्र लगभग 20 साल बताई जा रही है. घटना के बाद दोनों ही गांव में मातम का माहौल है. पीड़ित परिवार ने इस तरह की घटना को रोकने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है. वहीं तीनों युवकों का पोस्टमार्टम चास के अनुमंडल अस्पताल में किया गया.