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एटा में तीन युवकों की संदिग्ध हालात में मौत; शराब पीने के बाद बिगड़ी तबीयत, पुलिस जांच में जुटी

फाइल फोटो ( Photo credit: ETV Bharat )

एटा : जिले के निधौली कलां थाना क्षेत्र के किशोरपुर गांव में संदिग्ध हालात में तीन युवकों की मौत से हड़कंप मच गया. तीनों युवक एक ही गांव के रहने वाले और आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं. परिचितों के मुताबिक, तीनों ने गांव में एक साथ बैठकर शराब पी थी. इसके कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. हालत गंभीर होने पर उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही तीनों की मौत हो गई.

एसएसपी डॉ. इलामारन जी ने बताया कि बुधवार शाम करीब छह बजे जिला अस्पताल से सूचना मिली कि थाना निधौली कलां क्षेत्र के किशोरपुर गांव के तीन युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. जांच में पता चला कि तीनों युवक दोपहर करीब ढाई से तीन बजे गांव में एक स्थान पर बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे.