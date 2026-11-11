एटा में तीन युवकों की संदिग्ध हालात में मौत; शराब पीने के बाद बिगड़ी तबीयत, पुलिस जांच में जुटी
एसएसपी डॉ. इलामारन जी ने बताया कि दुकान को सील करने की कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:50 PM IST
एटा : जिले के निधौली कलां थाना क्षेत्र के किशोरपुर गांव में संदिग्ध हालात में तीन युवकों की मौत से हड़कंप मच गया. तीनों युवक एक ही गांव के रहने वाले और आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं. परिचितों के मुताबिक, तीनों ने गांव में एक साथ बैठकर शराब पी थी. इसके कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. हालत गंभीर होने पर उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही तीनों की मौत हो गई.
एसएसपी डॉ. इलामारन जी ने बताया कि बुधवार शाम करीब छह बजे जिला अस्पताल से सूचना मिली कि थाना निधौली कलां क्षेत्र के किशोरपुर गांव के तीन युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. जांच में पता चला कि तीनों युवक दोपहर करीब ढाई से तीन बजे गांव में एक स्थान पर बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे.
आशंका है कि शराब के साथ किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन भी किया गया हो, जिससे रिएक्शन हुआ हो. शराब के ओवरडोज की आशंका को भी ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. बरामद शराब को सील कर जांच के लिए भेजा गया है. खाद्य पदार्थों की भी जांच कराई जा रही है. संबंधित शराब की दुकान को सील करने की कार्रवाई आबकारी विभाग द्वारा की जा रही है. तीनों शवों का डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और विसरा सुरक्षित रखा जाएगा. फिलहाल मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.
मृतकों की पहचान सिंटू कुमार, जीतू और अजीत के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, तीनों अलग-अलग परिवारों से ताल्लुक रखते थे. इनमें शिवा कुमार छात्र था, जबकि जीतू की शादी हो चुकी थी और उसका करीब दो माह का बच्चा है. तीसरा युवक अजीत बाहर काम करता था.
घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी एम. अरुण मौली और एसएसपी डॉ. इलामारन जी घटनास्थल पर पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई. पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. तीनों युवकों की मौत के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.
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