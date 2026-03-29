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भीलवाड़ा में आमने-सामने भिड़ी दो बाइक, तीन युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

दोनों बाइक पर दो-दो युवक सवार थे. दोनों मोटरसाइकिल तेज रफ्तार में थी. आमने-सामने टकराई तो तीन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

Bike at the scene
मौके पर बाइक (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 29, 2026 at 2:25 PM IST

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भीलवाड़ा: जिले की जहाजपुर थाना क्षेत्र में रविवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब भीलवाड़ा-टोंक राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाथून गांव के पास दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई. आमने-सामने की इस टक्कर में बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को जहाजपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मतृकों के शव मोर्चरी में रखवाए.

शाहपुरा एएसपी राजेश आर्य ने बताया कि जहाजपुर क्षेत्र से गुजरने वाले भीलवाड़ा-टोंक राष्ट्रीय राजमार्ग 148d पर लोड नाथून गांव के पास दो बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई. एक बाइक पर सवार दो दोस्त परीक्षा देने जा रहे थे, जबकि दूसरी बाइक पर भी दो युवक सवार थे. दोनों बाइक की रफ्तार तेज थी. बाइक आपस में टकराने पर एक बाइक पर सवार हनुमाननगर थाना क्षेत्र के टिकट गांव निवासी 35 वर्षीय जितेंद्र (35) पुत्र अशोक मेघवंशी और जहाजपुर क्षेत्र के ईटूंडा निवासी नरेंद्र (36) पुत्र हरजीराम मेघवंशी की मौके पर ही मौत हो गई. दूसरी बाइक पर सवार शक्करगढ़ थाना क्षेत्र के जोझर निवासी 19 वर्षीय विशाल (19) पुत्र हनुमान सिंह राजपूत की भी मौत हो गई. वही विशाल के साथ बाइक पर सवार दोस्त 18 वर्षीय राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया. राहुल को जहाजपुर अस्पताल में भर्ती कराया.

पढ़ें:रफ्तार का कहर: बाइक के उड़े परखच्चे, दो की मौत और एक की हालत गंभीर

एएसपी आर्य ने बताया कि विशाल और राहुल दोनों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. आज राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी का एग्जाम देने अपने गांव जोझर से जहाजपुर आ रहे थे. दूसरी बाइक पर सवार जितेंद्र व नरेंद्र भी दोस्त थे. वे किसी काम से घर से दूसरे कस्बे जा रहे थे. मृतकों के शव जहाजपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए.

पढ़ें: अलवर-करौली नेशनल हाईवे पर दो बाइकों की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत, 2 घायल

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THREE YOUTHS DIE IN ACCIDENT
A YOUNG MAN SERIOUSLY INJURED
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